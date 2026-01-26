logo
Najmanje 11 osoba ubijeno na fudbalskom terenu u Meksiku

Najmanje 11 osoba ubijeno na fudbalskom terenu u Meksiku

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Na fudbalskom igralištu u centralnom Meksiku ubijeno je najmanje 11 osoba.

Najmanje 11 osoba ubijeno na fudbalskom terenu u Meksiku Izvor: David Peinado / Alamy / Profimedia

Naoružani napadači u nedjelju su otvorili vatru na fudbalskom igralištu u centralnom Meksiku, pri čemu je ubijeno najmanje 11 osoba, a 12 je ranjeno, saopštile su lokalne vlasti. Napad se dogodio u gradu Salamanka na kraju fudbalske utakmice, izjavio je gradonačelnik Cezar Prieto, piše AP News.

Deset osoba preminulo je na licu mjesta, dok je jedna kasnije podlegla povredama u bolnici. Gradonačelnik je potvrdio da su među ranjenima jedna žena i jedan maloljetnik.

Reakcija vlasti

Prieto je pozvao predsjednicu Klaudiju Šeinbaum da pomogne u suzbijanju nasilja.

"Nažalost, postoje kriminalne grupe koje pokušavaju da potčine vlasti, što im neće poći za rukom", izjavio je gradonačelnik.

Kancelarija državnog tužioca savezne države Gvanahuato saopštila je da sprovodi istragu i da sarađuje sa saveznim vlastima na jačanju bezbjednosti u tom području.

Kontekst nasilja

Savezna država Gvanahuato zabilježila je prošle godine najveći broj ubistava u Meksiku. Na tom području lokalna banda Santa Rosa de Lima vodi borbu protiv moćnog kartela Halisko Nju Dženerejšn.

Uprkos tome, meksička vlada tvrdi da je stopa ubistava u zemlji tokom 2025. godine bila najniža od 2016, sa 17,5 ubistava na 100.000 stanovnika. Ipak, analitičari upozoravaju da ti podaci možda ne odražavaju u potpunosti stvarni nivo nasilja u zemlji.

(Index/MONDO)

Tagovi

Meksiko Ubistva

