Otkriveni novi detalji sačekuše na navijače Crvene zvezde: "Hajdukovci" se krili u koritu potoka i obližnjim kućama

Navijači splitskog Hajduka napali su navijače Crvene zvezde blizu Tuzle, pa su se onda krili u koritima potoka i između obližnjih kuća...

Navijači splitskog Hajduka napravili su "sačekušu" navijačima Crvene zvezde u blizini Tuzle. U blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla napali su Delije koje su se vraćale sa utakmice protiv Malmea i tom prilikom privedene su 93 osobe. Sada su se pojavile nove informacije o tom haosu.

U emisiji "Slučajevi X" koju je objavila "Hayat Media BiH" otkriveni su novi detalji i način na koji je policija reagovala kada je došla na mjesto gdje se tuča dogodila.

"Policijski timovi dali su se u potragu za grupama navijača koji su se skrivali u obližnjoj šumi, koritu lokalnog potoka i među kućama", navodi se u emisiji.

Uz to se dodaje i da su privedene 93 osobe, kao i da je povrijeđen i policijski službenik i da je muškarac iz Prijedora najgore prošao i da je zadržan na odjeljenju intenzivne njege.

"Svi su iz Splita i Banjaluke, lagali su policiju"

Regionalni mediji u posljednja 24 sata pišu o detaljima tuče i svemu što se dogodilo u blizini Tuzle, a jedna od tih informacija tiče se i navijača koji su u svemu tome učestvovali.

U tekstovima se navodi da su navijači došli iz Splita i Banjaluke i da u tome nisu učestvovali navijači iz Srbije. Takođe, navodi se i da su iz "Torcide" na graničnom prelazu slagali policiju i rekli im da idu na humanitarni turnir u Žepče.

