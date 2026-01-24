logo
Ovako je izgledala tuča Delija na sjeveru Evrope: Procurili novi snimci sa ulica Malmea

Ovako je izgledala tuča Delija na sjeveru Evrope: Procurili novi snimci sa ulica Malmea

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Navijači Crvene zvezde učestvovali u tuči protiv navijača Malmea, dan pred utakmicu Lige Evrope.

Tuča Delija u Malmeu Izvor: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia

Crvena zvezda je zabilježila pobjedu na gostovanju Malmeu (1:0) u sedmom kolu Lige Evrope, a veče prije utakmice na ulicama grada u Švedskoj obilježili su incidenti. Samo nekoliko minuta nakon masovne tuče na gradskim ulicama pojavili su se snimci nereda, a sada su na internetu osvanuli i novi kadrovi.

Delije, najvatreniji navijači Crvene zvezde, sukobili su se sa navijačima domaćeg tima dan pred utakmicu, zbog čega je kasnije nekoliko navijača deportovano iz Švedske.

Pogledajte kako su izgledali sukobi na sjeveru Evrope, u kojima je učestvovalo više od stotinu Zvezdinih navijača:

Neredi na ulicama Malmea nisu dugo trajali, a na dan utakmice nije bilo većih incidenata po gradu. Iako se očekivalo da ovo gostovanje Crvene zvezde bude prepuno tenzija, jer su u istom gradu bili smješteni navijači rukometne reprezentacije Hrvatske, a zatim stigli i Slovenci koji su u Malmeu nastavili takmičenje, sa njima nije bilo sukoba.

Tagovi

Delije FK Crvena zvezda Malme Liga Evrope navijači tuča

