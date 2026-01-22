Procurili snimci žestoke tuče navijača Crvene zvezde u Malmeu

Navijači Crvene zvezde sukobili su se u Malmeu, ali još uvijek nije jasno da li sa navijačima rivalskog tima ili nekim od navijača sa Evropskog prvenstva u rukometu.

Crvena zvezda je stigla u Malme gdje će igrati sa švedskim timom u Ligi Evrope, a navijači beogradskog tima sukobili su se na ulicama ovog grada. Još uvijek nije poznato sa kim, a postoji nekoliko opcija.

Naravno moguće je da su ušli u sukob sa navijačima Malmea, koji inače imaju reputaciju, pune stadion i među vatrenijima su u državi. Strani mediji pišu da je upravo to slučaj i da su se sukobile dvije organizovane navijačke grupe.

Druga opcija nije fudbalska, nego rukometna. Trenutno se održava Evropsko prvenstvo u rukometu i upravo u Malmeu igra selekcija Hrvatske. Pun je grad navijača u kockastim dresovima, a upravo su u večernjim časovima Hrvati izgubili meč od domaćina nakon sjajne utakmice mladog Nikole Roganovića.

Pogledajte kako je izgledao sukob navijača Crvene zvezde na ulicama Malmea:

21.01.2026, Malmö FF - FK Crvena Zvezda, Delije fighting in Malmö before tomorrow match, click here for more:https://t.co/GrzTF2AiFH



https://t.co/FXnrFRp1rXpic.twitter.com/jflKx01Paj — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999)January 21, 2026

