Procurili snimci žestoke tuče navijača Crvene zvezde u Malmeu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Navijači Crvene zvezde sukobili su se u Malmeu, ali još uvijek nije jasno da li sa navijačima rivalskog tima ili nekim od navijača sa Evropskog prvenstva u rukometu.

tuca navijaca crvene zvezde u malmeu Izvor: Twitter/hooligans cz

Crvena zvezda je stigla u Malme gdje će igrati sa švedskim timom u Ligi Evrope, a navijači beogradskog tima sukobili su se na ulicama ovog grada. Još uvijek nije poznato sa kim, a postoji nekoliko opcija.

Naravno moguće je da su ušli u sukob sa navijačima Malmea, koji inače imaju reputaciju, pune stadion i među vatrenijima su u državi. Strani mediji pišu da je upravo to slučaj i da su se sukobile dvije organizovane navijačke grupe. 

Druga opcija nije fudbalska, nego rukometna. Trenutno se održava Evropsko prvenstvo u rukometu i upravo u Malmeu igra selekcija Hrvatske. Pun je grad navijača u kockastim dresovima, a upravo su u večernjim časovima Hrvati izgubili meč od domaćina nakon sjajne utakmice mladog Nikole Roganovića.

Pogledajte kako je izgledao sukob navijača Crvene zvezde na ulicama Malmea: 

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:16
Jezivo! Albanski huligani pozivaju na ubijanje Srba i skandiraju "UČK" Zaprepašćujući snimak iz Tirane, na koji UEFA ćuti
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC