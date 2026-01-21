"Kada krene, upaliće se i Deki navijač": Stanković hoće Zvezdin maksimum u Ligi Evrope

20 : 32 Kraj konferencije! Završena je konferencija za medije trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića i fudbalera Radeta Krunića.

20 : 32 O intenzitetu! "Kratke pripreme... Ekstremno kratak odmor pred priprema. Ne bih ja prihvatio da igramo u visokom ritmu da nisam pričao sa igračima. Vjerovao sam im, to je važna stvar. Sportski duh, timski duh, idemo na povjerenje. Došli su sa kilažama i masnoćama kakve su propisane, nismo prelazili crvene linije. Ne treba oni da se štede. Samo sam im tražio da ne padaju na prvu, kad se drugi put umore ja ću da ih mijenjam. Samo da mi ne odustaju na prvu, to je naš dogovor. Diži ruku za izmjenu kad se drugi put umoriš", rekao je Stanković za kraj konferencije pred meč u Malmeu, protiv istoimenog kluba.

20 : 31 O nastavku Lige Evrope! "Da vam pričam o matematici... Ako utakmicom protiv Selte napravimo lijep rezultat, opet neće zavisiti od nas. Naši ciljevi će biti da u obje utakmice donesemo maksimalan broj bodova. Malo nam fali da budemo u Top16. Imamo meč loptu sutra. Ja bih volio da sa momcima tu šansu iskoristimo već sutra", rekao je Stanković.

20 : 24 O Nemanji Radonjiću! "Vodim računa o 24 igrača. Svako od njih zaslužuje da igra. Na meni je da odaberem onog koji će dati šta Zvezdi treba na toj utakmici. Kao i ostali, Nemanja treba da radi. Ja procjenjujem kada će igrati, kada će se vratiti na teren, kada će igrati 90 minuta. Ne pričam samo o Nemanju, nego o svakom igraču Zvezde. Mora da bude spreman, da se ponavlja, da bude spreman. Igra se u dva pravca. Kad dođe momenat, nikakav problem. Igraće svako ko bude ispunjavao uslove", rekao je Dejan Stanković.

20 : 24 O Mirku Ivaniću! "Imao sam juče intervju, gdje sam sve objasnio o problemima i povredama. Mića Ivanić je doputovao. Na meni je da li ću rizikovati. Sutra ćemo pričati, kao što pričamo već šest godina - i kad sam mu bio trener i kad nisam. Sa Ivanićem ću popričati sutra poslije ručka, pa ćemo vidjeti koliki rizik da uzmemo za ovu utakmicu", rekao je Stanković.

20 : 20 O emocijama u Zvezdi! "Svaka utakmica u Zvezdi nosi svoje emocije, ne mogu da ih dijelim. U prvom mandatu je to bilo ekstremno, navijačko, te emocije... Sada je drugačije, idemo fokus na tim, detalje, utakmice. Kad krene utakmica, upaliće se i Deki koji je navijač. Prije toga treba da sklopimo kockice. Nadam se da će mi Rade i drugari donijeti emocije da se poradujem, da potrčim. Sada fokus, dosta mirnije", istakao je trener Crvene zvezde.

20 : 19 O Dejanu Radonjiću! "Krenuo bih od Deje Radonjića, stvarno velikog čovjeka. Danas kad to kažete za nekog, to je jedan od najjačih kompliemnata. Dejo je taj čovjek. Sa njim može da se sjedne i priča o bilo čemu. Nekako se uvijek uklopimo da teme budu iste, to je bilo otkrovenje za mene. Putovali smo, gledali Evropsko prvenstvo zajedno. Kad sam bio u Zvezdi išao sam na sve tri neizvjesne utakmice protiv Budućnosti, išao sam na utakmice Evrolige. Uvijek smo se pozdravljali. Puna hala, misli se o svemu, on uvijek priđe da se pozdravi. Dejo je kao veliki navijač Zvezde došao da pruži podršku, a tu sam negdje i ja", ispričao je Stanković.

20 : 15 Temperament! "Ne bih dao sebi za pravo da komentarišem rad kolege. Bez temperamenta ne može, bez energije i prenosa energije, bez ubjeđivanja da mogu van svojih mogućnosti. Nema stajanja na prvom umoru. Tu energiju moraš da prenosiš. Gledali smo njihove utakmice, imaju plan - nas zanima naš plan. Želim sreću svom kolegi. Nek nastavi da bude temperamentan i energičan, ja to volim. Ja to obožavam", rekao je Dejan Stanković o Martinezu, novom treneru Malmea.

20 : 15 Loše vrijeme nije izgovor! "Sigurno da vremenski uslovi utiču na utakmicu, nama će biti kako i njima. Imali smo priliku da u Beogradu radimo na sličnoj temperaturi. To ne može da bude problem za nas", rekao je Krunić.

20 : 12 Zvezda spremna da se takmiči! "Mi smo pokušali da odmah uđemo u zamor, fenomenalne provjere. Probali smo što pre mentalno da se vratimo u takmičarski ritam. Teren je jedino mjerilo i on će nam pokazati sutra. Vjerujem u tim, u one koji će početi i one koji neće. Svaki minut na terenu u jednom sistemu, u Crvenoj zvezdi, je mnogo bitan. Mi smo spremni za takmičarski ritam", rekao je Dejan Stanković.

20 : 12 Stanković se obraća! "Nadovezao bih se na Radeta, Evropa je Evropa. Igrati pred kuće, pred svojim navijačima, sa novim trenerom, planom i programom... Pružiće jak otpor", rekao je Dejan Stanković i dodao: "Drago mi je da je Andrej Đurić nastavio karijeru na pravi način, igra u dobrom klubu. Nismo se čuli, ali ćemo se pozdraviti sutra".

20 : 12 Prvo Krunić! "Pretpostavio sam kakav će biti sistem rada kod Mistera, to je sistem na koji sam navikao u Italiji i koji mi se sviđa. Odgovara mi kao igraču. Očekujemo tešku utakmicu, iako za njih nema rezultatski značaj. Ovo je Evropa, svakako će željeti da se pokažu. Na nama je da odgovorimo. Kako smo trenirali i igrali, pobjeda ne treba da dolazi u obzir", rekao je vezni fudbaler Zvezde.

20 : 11 Konferencija uskoro počinje! Dejan Stanković će se obratiti okupljenim medijima, a pored njega će pričati i Rade Krunić.

20 : 07 Malme bez šanse za plasman, a to nije sve Šveđani su gubili od Portoa 1:2, Notingem Foresta 0:3, Panatinaikosa 0:1, Viktorije Plzenj 0:3 i Đurgardena 0:1. Jedini su bod osvojlii protiv Dinamo Zagreba kod kuće (1:1). Povrh toga, Malme je završio prvenstvo Švedske 9. novembra kao šestoplasirani i od tada je igrao samo u Ligi Evrope protiv Notingem Foresta i Portoa.

Dejan Radonjić poseban gost Dejana Stankovića Trener Zvezde pozvao je svog prijatelja, najtrofejnijeg trenera Zvezde, Dejana Radonjića, da sa ekipom krene na put. Radonjić je sa zadovoljstvom prihvatio taj poziv.

20 : 05 Crvena zvezda povela i kapitena u Švedsku Postojala je nedoumica oko toga da li će još "roviti" Mirko Ivanić biti dio tima protiv Malmea, jer se nedjeljama oporavljao od povrede lista, ali on je otputovao u Švedsku zajedno sa ostatkom tima. Teško je zamisliti scenario prema kojem bi ga Stanković vodio u Skandinaviju na put da ga nema u planovima, pa bi zato trebalo očekivati da kapiten zaigra u jednom od najvažnijh evropskih mečeva Zvezde ove sezone.