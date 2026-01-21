Ovo je tim Crvene zvezde za Malme: Dejan Stanković spremio iznenađenja za evropsko proljeće

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković izabrao je startnu postavu za meč protiv Malmea, u 7. kolu grupne faze Lige Evrope.

Izvor: JASPER JACOBS / AFP / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde prvi takmičarski meč u 2026. godini igraju na sjeveru Evrope, a protiv Malmea će u četvrtak od 18:45 imati idealnu priliku da obezbijede nokaut fazu, odnosno evropsko proljeće.

Na temperaturi koja je uporediva sa beogradskom, crveno-bijeli će razmišljati o mečevima u mnogo boljim uslovima i protiv mnogo jačih rivala, jer Malme ove sezone nije ostavio impresivan utisak na međunarodnoj sceni. Za ovjeru prolaska grupne faze, Dejan Stanković je pripremio iznenađenja.

Kao i tokom većeg dijela jesenjeg dijela sezone, kod trenera Vladana Milojevića, na golu će biti Mateuš, desni bek će biti Seol Jung Vu, a levi Nair Tiknizjan. Izostanak Frenklina Teba Učene, zbog povrede, ne ostavlja mnogo prostora za manevar na štoperskim pozicijama - od prvog minuta će igrati Miloš Veljković i Rodrigao.

Mjesta u defanzivnom dijelu reda rezervisana su za Radeta Krunića i Timija Maksa Elšnika, dok će ispred njih igrati Vasilije Kostov, koji je izgubio mjesto u startnoj postavi na posljednjih nekoliko utakmica tokom jeseni.

Mesto na desnoj strani terena mogao bi da zauzme Felisio Milson, dok bi Vladimir Lučić na lijevoj strani terena trebalo da bude iznenađenje Dejana Stankovića za ovaj meč. Povjerenje mladom krilnom napadaču moglo bi da ga motiviše pred veoma važnu utakmicu. Lučić je tokom jeseni imao problema sa krajnicima, a ovo proljeće moglo bi da bude i posljednja šansa za njegovo dokazivanje.

Mesto u napadu rezervisano je za Marka Arnautovića, nekadašnjeg Stankovićevog saigrača iz Intera. Dejan će imati ogromna očekivanja od reprezentativca Austrije, koji se u prethodnom periodu mučio sa povredama i fizičkom spremom. Nakon novih priprema, Arnautović bi mogao da bude pravi lider Zvezde na evropskoj sceni.

Dakle, da rezimiramo, Crvena zvezda bi mogla da izađe na teren u sastavu: Mateuš - Seol, Veljković, Rodrigao, Tiknizjan - Krunić, Elšnik - Milson, Kostov, Lučić - Arnautović

(MONDO, Dušan Ninković)

