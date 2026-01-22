Švedska policija deportuje sedmoricu navijača Crvene zvezde zbog sukoba u Malmeu

Oglasila se švedska policija poslije tuče navijača Crvene zvezde i Malmea pred meč Lige Evrope.

Crvena zvezda večeras od 18.45 igra protiv Malmea u Ligi Evrope, a noć uoči utakmice došlo je do tuče navijača na ulicama ovog švedskog grada. Snimci su se pojavili u kasnim večernjim časovima i prema prvim informacijama potukli su se navijači Zvezde i Malmea, poznato je da su i Hrvati u gradu zbog Evropskog prvenstva u rukometu, dok se sada prvi put oglasila i švedska policija.

U saopštenju direktora policije objašnjeno je da sukob nije bio veće razmjere, kao i da će sedmorica navijača biti deportovana nazad u Srbiju.

"Ne iznoseći konkretne brojke, mogu da kažem da je na terenu više policajaca nego što je uobičajeno na utakmicama visokog rizika", kazao je načelnik policije Tomas Rozenberg i dodao da je na aerodromu odmah počelo pretresanje, pa su kod određenih lica pronađeni navijački rekviziti što je alarmiralo policiju.

Navijači Crvene zvezde su se okupili u više kafića u Rozenbergu i potom su otišli na trg, gdje se pojavila i policija i reagovala prije nego što je došlo do veće eskalacije nasilja.

"Mi smo dio mreže u okviru Europola koja se bavi sportskim pitanjima i kroz nju dobijamo informacije iz drugih zemalja - u ovom slučaju radi se o podacima i srpske i hrvatske policije", dodao je šef policije Tomas Rozenberg koji je rekao da će danas biti pojačane snage u čitavom gradu.

Podsjetimo, večeras je vrlo važna utakmica za Crvenu zvezdu i probaće da u Malmeu obezbijedi proljeće u Evropi.

