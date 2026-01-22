"Stari heroj se vratio u Zvezdu": Šveđani oduševljeni Stankovićem, odabranim riječima najavili veliki meč

Novinari u Švedskoj najavili su meč Crvene zvezde i Malmea kroz povratak Dejana Stankovića na mjesto trenera kluba iz Ljutice Bogdana.

Crvena zvezda u 18.45 izlazi na teren, kako bi odmjerila snage sa domaćinom Malmeom. Ujedno će ovo biti i prvi takmičarski meč kluba iz Ljutice Bogdana u 2026, ali i prvi za Dejana Stankovića od povratka u klub, naravno u evropskom fudbalu. Koliko bivši igrač Crvene zvezde, a sada novi/stari trener ovog kluba znači ekipi verovatno se može zaključiti i po naslovima stranih medija.

Povratak Stankovića ispraćen je u Srbiji gotovo do detalja, a sada kad Zvezda ima prvi veliki zadatak o njegovom dolasku u klub govorilo se i u Švedskoj. "Stari heroj se vratio u Crvenu zvezdu", glasio je naslov teksta o konferenciji Dejana Stankovića u Malmeu.

"Crvena zvezda je lako pobijedila Seltik na svom debiju u Ligi Evrope, ali su je porazili portugalski Porto i Braga. Nakon toga, tim je napredovao sa tri uzastopne pobjede od 1:0 protiv francuskog Lila, rumunskog FK SB i austrijskog Šturma iz Graca. U ligi, tim je drugi, samo jedan bod iza gradskog rivala Partizana iz Beograda. Crvena zvezda je pobijedila Mladost sa 4:0 u svojoj poslednjoj takmičarskoj utakmici neposredno pre Božića", stoji u tekstu "Sydsvenskan".

"Dakle, sada se vratio Dejan Stanković, legenda Crvene zvezde kao igrač, zatim superzvijezda prvo u Laciju, a zatim u Interu, gde je igrao nekoliko sezona pored Zlatana Ibrahimovića i osvojio italijansku Seriju A tri godine zaredom", bilo je dovoljno opisati značaj Stankovića u Srbiji i Zvezdi.

Ne krije i sam Dejan Stanković da je povratak u Zvezdu velika stvar.

"Svaka utakmica u Zvezdi nosi svoje emocije, ne mogu da ih dijelim.U prvom mandatu je to bilo ekstremno, navijačko, te emocije... Sada je drugačije, idemo fokus na tim, detalje, utakmice. Kad krene utakmica, upaliće se i Deki koji je navijač. Prije toga treba da sklopimo kockice. Nadam se da će mi Rade i drugari donijeti emocije da se poradujem, da potrčim. Sada fokus, dosta mirnije", istakao je trener Crvene zvezde.

Rival crveno-beijlih ima novog trenera, baš kao i beogradski klub koji gostuje u ovom meču.

"Ne bih dao sebi za pravo da komentarišem rad kolege. Bez temperamenta ne može, bez energije i prenosa energije, bez ubjeđivanja da mogu van svojih mogućnosti. Nema stajanja na prvom umoru. Tu energiju moraš da prenosiš. Gledali smo njihove utakmice, imaju plan - nas zanima naš plan. Želim sreću svom kolegi. Nek nastavi da bude temperamentan i energičan, ja to volim. Ja to obožavam", rekao je Dejan Stanković o Martinezu, novom treneru Malmea.

Nije samo Stanković legenda, tu je i Arnautović

Iskusni Marko Arnautović (36) na zalasku karijere stigao je u Crvenu zvezdu i pokušaće da pomogne ekipi Dejana Stankovića da napravi iznenađenje u Ligi Evrope. Momak kojeg igrači Malmea dobro poznaju, a Pontus Janson, koji se sa Arnautovićem sastao nekoliko puta tokom karijere, govorio je o reprezentativcu Austrije.

"Oduvijek sam ga nazivao gorom verzijom Zlatana", našalio se na konferenciji za medije. "Poštujemo ga i on je i dalje dobar igrač, treba dodati.Nije na ivici penzionisanja. Biće važno da ga pratimo jer je važan za njihovu igru. Biće to dobra borba", rekao je štoper.

Malme igra na domaćem terenu, ali se Crvena zvezda sigurno neće predati.

"Ovo nije pripremna već evropska utakmica. Za mene je posebna jer je ovo moja prva takmičarska utakmica u Evropi. Srećan sam i motivisan što imam ovu priliku, kao i moji saigrači."

U kom sastavu igra Zvezda?

Kao i tokom većeg dela jesenje polusezone kod trenera Vladana Milojevića, na golu će ponovo stajati Mateuš, dok će desni bek biti Seol Jung Vu, a levi Nair Tiknizjan. Povreda Frenklina Teba Učene ograničila je opcije na štoperskim pozicijama, pa će od prve minute štoperski par činiti Miloš Veljković i Rodrigao.

U sredini terena mjesta u defanzivnoj liniji rezervisana su za Radeta Krunića i Timija Maksa Elšnika, dok će ispred njih nastupiti Vasilije Kostov, koji je tokom posljednjih nekoliko utakmica jeseni gubio mesto u startnoj postavi.

Na desnom krilu biće Felisio Milson, dok bi Vladimir Lučić mogao da iznenadi kao ljevonoga opcija Dejana Stankovića za ovaj meč. Ukoliko dobije povjerenje, mladi krilni napadač mogao bi da dobije dodatnu motivaciju pred veoma važan susret. Lučić je tokom jeseni imao problema sa krajnicima, pa ovo proljeće može biti njegova posljednja prilika da se dokaže.

U napadu će biti Marko Arnautović, nekadašnji Stankovićev saigrač iz Intera. Dejan od reprezentativca Austrije očekuje veliku ulogu i liderstvo, posebno nakon što se Arnautović oporavio od povreda i fizički se spremio tokom priprema. On bi mogao da bude ključna figura Zvezde na evropskoj sceni.

Crvena zvezda bi mogla da izađe na teren u sastavu: Mateuš - Seol, Veljković, Rodrigao, Tiknizjan - Krunić, Elšnik - Milson, Kostov, Lučić - Arnautović.

