"Ovo je tvoja noć": Stanković u vatru šalje otpisanog, Zvezdi je takav falio cijelu jesen

Crvena zvezda sa Vladimirom Lučićem napada Malme, a mnogi su i zaboravili da je i dalje na "Marakani".

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda večeras protiv Malmea (18.45) igra vrlo važnu utakmicu pretposlednjeg kola grupne faze Lige Evrope, što će biti i drugi debi za trenera Dejana Stankovića. Vrlo blizu je Zvezda prolaska u narednu fazu takmičenja, čak i najboljih osam, pa nema razloga da se ne ide na sva tri boda u Švedskoj.

Vidio je Stanković tokom priprema u Turskoj na koga može da računa, upoznao je igrače i njihove karaktere, pa je zatim donio odluku da večeras na teren pošalje jednog od "otpisanih" - Vladimira Lučića.

Šta će Lučić donijeti Zvezdi?

Iako je Lučić bio miljenik trenera Vladana Milojevića, bio je u velikom padu od teške povrede i pozajmice u Čukaričkom, pa je onda imao i upalu krajnika, tako da je tokom jeseni sakupio svega 305 minuta u svim takmičenjima. Činilo se da je zbog toga prekobrojan u Zvezdi i da će biti prodat, ali je dolaskom Stankovića došlo do neočekivanog preokreta.

Lučić će zaigrati po lijevom krilu u Malmeu i to nije samo zbog okolnosti uoči ove utakmice (povreda Mirka Ivanića i nemogućnost ranije registracije Ovusua). To je "zaradio" igrama u Turskoj, pokazujući energiju koju je Stanković želio da vidi i koja je potrebna timu u kome je vladala letargija tokom jeseni. Baš zbog Lučićeve sposobnosti da se "ponavlja" po boku, da istrči kilometre, pala je odluka da dobije priliku za iskupljenje.

Dejan Stanković mu je time praktično poručio da će imati prostora da "kupi" svoje mjesto u timu tokom drugog dijela sezone, ako opravda očekivanja i iznenadi Malme.

Ko će još igrati za Zvezdu?

Vladimir Lučić će biti i jedino Stankovićevo iznenađenje u Crvenoj zvezdi večeras u Švedskoj. Očekivano, Ivanić će početi sa klupe jer nije još potpuno zdrav, ali bi mogao da dobije šansu u nastavku, dok kao što je poznato nema ni Učene. Enem, poput Ovusua, ne može da igra pre nokaut faze.

S obzirom na partije u Turskoj, prednost u odnosu na Hendela trebalo bi da ima Elšnik, dok će Kostov biti "onaj treći" u veznom redu i vidjećemo da li će uspjeti da sa golom spoji Milsona ili Arnautovića.

Očekivan sastav Zvezde: Mateuš - Seol, Veljković, Rodrigao, Tiknizjan - Krunić, Elšnik - Milson, Kostov, Lučić - Arnautović.

Šta pobjeda znači za Crvenu zvezdu?

Pred sedmo kolo Crvena zvezda zauzima 17. poziciju na tabeli sa ukupno 10 bodova. Trenutno joj osmoplasirani Porto bježi tri boda, dok je prvi tim "van 24" na tri daleko - što jasno govori koliko je svaki bod u takmičenju važan.

