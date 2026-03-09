Gdje je Partizan od otkaza Blagojeviću? Skupa Mijatova greška - njegovi treneri za 6. mjesto

Predrag Mijatović odlučio je da smijeni Srđana Blagojevića i njegovi treneri su u međuvremenu ostavarili tek šeste najbolje rezultate u Srbiji. Zbog toga, Partizan je vratio Srđana Blagojevića na klupu u Humskoj.

Izvor: MN PRESS

FK Partizan se nalazi u katastrofalnoj formi ovog proljeća i od prvog kandidata za šampionsku titulu - došao je u situaciju da će morati da "brani" drugo mjesto na tabeli Superlige. Vojvodina je poslije ubjedljive pobjede od 3:0 u Novom Sadu prišla na samo bod zaostatka, a sledi nam čak još 11 kola u kojima crno-bijeli pod hitno moraju da se stabilizuju.

Znamo da su finansije već dugo problematične u Humskoj, da je od skoro i dio rukovodstva u svađi, da su rezultati sve slabiji, a izgleda da su u Humskoj odlučili da priznaju grešku - i zato su vratili Srđana Blagojevića za trenera.

Jasno je da je otkaz Srđanu Blagojeviću "kumovao" rušenju stabilnosti u Partizanu i da svi potezi doneseni nakon toga - nisu uspjeli da "izvuku" crno-bijele iz tog blata. Ako je to vidljivo na "golo oko", može se reći da postoje i direktni dokazi koji ukazuju koliko je Partizan pogrešio. Odnosno, to je uradio Predrag Mijatović.

Gdje je Partizan od otkaza Blagojeviću?

Partizan je smijenio Srđana Blagojevića nakon ispadanja iz Kupa Srbije i poraza od Čukaričkog (4:1) u Superligi, poslije 14. kola. U tom trenutku Partizan je bio na bod daleko od Zvezde, potom je u narednom periodu uspio da preuzme prvu poziciju koristeći prije svega njenu lošu formu i u jednom trenutku je imao četiri boda viška.

A, da li znate gdje je Partizan od tada? Vjerovali ili ne, Partizan je osvojio samo 19 bodova u prethodnih 12 kola bez Blagojevića, sa Jovanovićem, Stojakovićem i Čakarom na klupi. To je tek šesti rezultat u Srbiji od tada...

Tabela Superlige od otkaza Blagojeviću

Crvena zvezda - 28 bodova Vojvodina - 25 Železničar Pančevo - 23 Novi Pazar - 20 Radnik - 20 Partizan - 19 Radnički Niš - 18 IMT Beograd - 15 TSC - 15 Čukarički - 13 OFK Beograd - 13 Radnički 1923 - 13 Mladost - 13 Javor - 12 Spartak - 5 Napredak - 5

Šta dalje za Partizan?

Nakon što je Nenad Stojaković smijenjen poslije "vječitog" derbija, Damir Čakar angažovan je do kraja sezone u Partizanu i vjerovalo se u početku da će uspjeti da uvede crno-bijele u "mirnu luku" i da makar obezbijedi drugo mjesto. Ipak, već poslije dvije utakmice na klupi Partizana - na kojima Čakar čak nije bio ni zaveden kao šef stručnog štaba - rukovodstvo je priznalo da je napravilo kobnu grešku sa Srđanom Blagojevićem.

Glasovima Upravnog odbora - i to ne jednoglasno (4:1) - Blagojević je vraćen u Partizan, što znači i da će povući tužbu koju je prethodno podnio zbog načina na koji ga je "otjerao" Predrag Mijatović.

Sada ima drugačije ciljeve pred sobom u preostalih 11 kola, a to je da prije svega zadrži drugu poziciju na tabeli, pošto je na tek jedan daleko Vojvodina. To neće biti lako jer Partizan ima težak raspored, počevši od idućeg vikenda kada u Humskoj gostuje TSC, a vidjećemo da li će vraćanje Blagojevića značiti i povratak publike na tribine.

Pogledajte kako sada izgleda tabela Superlige, četiri kola pred podjele na plej-of i plej-aut:







