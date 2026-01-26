logo
Strahinja Eraković opet u Crvenoj zvezdi: Ovo će biti najskuplji transfer u istoriji kluba

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Zvezda će iz dva dela platiti transfer Strahinje Erakovića i biće to najskuplji u istoriji kluba.

Strahinja Eraković se vraća u FK Crvena zvezda Izvor: Maksim Konstantinov / SOP / Sipa Press / Profimedia

Crvena zvezda sanjala je ove zime da će vratiti Strahinju Erakovića iz Zenita i čini se da će u tome na kraju i uspjeti. Eraković bi trebalo da dođe u Zvezdu na pozajmicu do kraja sezone, uz obavezan otkup na ljeto, pa su pregovori tri strane trenutno u toku, prenosi "Sport Klub".

Konkretno, Zvezda bi odmah platila Zenitu milion evra za pozajmicu, a potom bi na ljeto preostalih pet miliona. Čitav transfer Erakovića koštao bi Zvezdu šest miliona evra i bio bi najveći u njenoj istoriji, više nego za Hvanga koji je koštao 5,5.

Prvobitno je Zenit odbio tri miliona evra i uspio je da "natjera" Zvezdu da duplira svoju ponudu, pošto je Eraković velika želja Dejana Stankovića i ubijeđen je da bi sa njim u odbrani ekipa podigla igru za jedan nivo. Uz to, Eraković nije srećan u Zenitu gdje sve rjeđe igra i nema minutažu kakvu je nekada imao.

Eraković će biti treće pojačanje Zvezde ove zime poslije Džeja Enema i Daglasa Ovusua, vjerovatno i posljednje, pošto samo njih trojicu crveno-bijeli i mogu da registruju za nastavak takmičenja u Ligi Evrope.

Što se tiče Markinjosa, koga je Zvezda takođe tražila, izglednije je da se pregovori storpiraju makar do ljeta, pošto Spartak ne želi tek tako da se odrekne Brazilca. Takođe, Zvezda bi u njegovom slučaju još jednom morala da obara lični transfer rekord, što je manje izgledno tokom zime.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:15
Navijači Crvene Zvezde
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

Tagovi

FK Crvena zvezda Strahinja Eraković

