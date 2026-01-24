Zašto Vasilije Kostov vrijedi 20.000.000 evra? Bivši trener Zvezde otkrio je sve detalje o njemu

Nekadašnji pomoćni trener Crvene zvezde Nebojša Milošević otkriva da detalje o Vasiliju Kostovu.

Crvena zvezda već godinama zna da je Vasilije Kostov vanserijski talenat, a tokom aktuelnog prelaznog roka glasnije nego ikad priča se o njegovom transferu. Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić napomenuo je da na stolu već ima ponudu tešku 20.000.000 evra, a skauti najboljih evropskih timova igraju oko najtalentovanijeg srpskog fudbalera.

Bajern Minhen se raspituje već neko vrijeme, a Borusija iz Dortmunda i Arsenal poslali su skaute da na lice mjesta vide kako Kostov postiže pobjedonosni gol protiv Malmea. Navodno, engleski tim je već mjesecima zainteresovan za Kostova - a zna se da timovima iz Premijer lige nije problem da izdvoje 20 miliona evra i kupe talentovanog fudbalera.

O tome gdje bi mogao da bude limit Vasilija Kostova govorio je i Nebojša Milošević, nekadašnji pomoćnik u stručnom štabu Crvene zvezde. U bliskoj prošlosti Milošević je sarađivao sa Dejanom Stankovićem i Vladanom Milojevićem, a Kostova izuzetno dobro poznaje jer je sa lica mjesta pratio njegov ulazak u seniorski fudbal.

"Optimista sam, veliki sam optimista u odnosu na njegov krajnji domet. Ono što je limitirajući faktor ili što je krucijalno kod svakog igrača, to je taj mentalni aspekt ličnosti, koji treba da traje u kontinuitetu i koji vodi u tijelo, motorika, talenat. Bez toga ne može, to se podrazumijeva. Biti mentalno stabilan, sačuvati sebe u toj cijeloj gužvi koja se dešava oko tih mladih momaka. Na tome mora da se radi mnogo ranije, u procesu formiranja. Zbog toga mislim da Vasa ima velike predispozicije da traje i da napravi dobru karijeru. Dosta je zreliji u odnosu na svoje godine, dosta je neopterećen trenutnim pritiskom jedne utakmice. Nema tu neki osjećaj, da mu je to nešto, trema, da ima neki problem. On hoće da igra fudbal i to je odlično. Svi ti najbolji se najbolje pokažu i u najzahtjevnijim situacijama", rekao je Nebojša Milošević, doskorašnji pomoćni trener Crvene zvezde, u emisiji "Miljanov korner".

Voditelj podkasta upitao je Miloševića da prokomentariše i dvojicu fudbalera koje je Crvena zvezda prodala prethodnog ljeta - Andrija Maksimović je za 14 miliona evra prešao u RB Lajpcig, a Veljko Milosavljević za 15 miliona evra u Bornmut. Tako su njih dvojica u vrlo kratkom roku dva puta obarali klupski rekord kada su transferi u pitanju.

"Sva trojica koju si pomenuo su negdje u toj kategoriji, nije slučajno. Andrija Maksimović mora u narednom periodu, a već radi na tome, da radi na svojoj morfološkoj konstituciji i na tijelu koje je alat za sve to. On je mali genijalac, ali i Lajpcig koji ga je uzeo... Mislim da su oni svjesni i da je u tom smislu neki projekat. Sa druge strane, Veljko Milosavljević je odlična 'glava', mentalni kvalitet, on je stabilan momak, kulturan, vaspitan, sa dobrim predispozicijama. Očekujem da napravi stabilnu i dugoročnu karijeru. Svi oni potiču iz kvalitetnih porodica. Oni su svi ta jedna ista generacija 2007/08 i srpskog fudbala i Crvene zvezde u kojoj ima dosta njih koji su dobro vođeni u kontinuitetu", rekao je Milošević.

Za mlade fudbalere mnogo je važno da izaberu pravu sredinu za nastavak karijere, pošto im nije lako da se snađu kada odu iz srpskog fudbala. Zbog grešaka koje se tada naprave ispašta i nacionalni tim, ali i sami fudbaleri koji nakon nekoliko izgubljenih sezona ne mogu više da nađu formu.

"Nama iz srpskog fudbala odlaze djeca, igrači dosta rano. Dosta njih se tamo ne snađe adekvatno u tim takmičarskim zahtjevima. Na tom prelazu između juniorskog i seniorskog fudbala, odnosno između srpskog i tog nekog fudbala u inostranstvu se ne snađu dobro i imaju problem u karijerama. Ne naprave neke dalje stepenike u karijeri. To se kasnije reflektuje na reprezentativni fudbal, jer oni nemaju kontinuitet igranja, dvije-tri godine izgube, odlaze na neke pozajmice, poslije se traže... Ko se kako snađe", kaže Milošević.

Kako Kostov igra za Zvezdu?

Iako će tek u maju postati punoljetan, Vasilije Kostov već ima bogato iskustvo u prvom timu Crvene zvezde i u seniorskoj reprezentaciji Srbije. Svojevremeno je bio najbolji igrač u kadetskoj i omladinskoj selekciji crveno-bijelih, a za prvi tim je do sada odigrao 28 utakmica. Debitovao je prethodne sezone, a tokom tekuće takmičarske godine postao je standardan u timu.

Na 25 mečeva ove sezone Kostov ima sedam postignutih golova i pet asistencija, a dva puta je tresao mreže rivala u Ligi Evrope. Postigao je pogodak protiv Porta i protiv Malmea, dok je u domaćem prvenstvu savladao golmane OFK Beograda (u oba meča), Napretka, IMT-a i Spartaka.

Nakon što je prošao mlađe kategorije reprezentacije Srbije i bio jedan od nosilaca igre svoje generacije, Vasilije Kostov je kod selektora Dragana Stojkovića Piksija dobio priliku da debituje. Odigrao je posljednjih 15 minuta na meču protiv Albanije, a nema sumnje da je to samo početak velike karijere u dresu sa državnim grbom.