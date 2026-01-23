logo
Ne gledajte Kostova samo kao džak para: Srbija možda nikad nije imala ovakvog igrača

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Vasilije Kostov ne treba da se posmatra kao "zlatna koka" Crvene zvezde i da se samo licitira koliko bi moglo da se zaradi na njemu, nego treba da se uživa u njegovom fudbalu - jer to je najvažnije u ovom sportu.

Vasilije Kostov unikat srpskog fudbala Izvor: Tobias Jorgensen / Gonzales Photo / Profimedia

Crvena zvezda je obezbijedila proljeće u Ligi Evrope nakon četvrte uzastopne pobjede u ovom takmičenju, što je zaista strašan rezultat. Padali su redom Lil, FCSB, Šturm i Malme, sve ih je Zvezda pobijedila sa po 1:0, a kartu za nokaut fazu obezbijedio je najmlađi na terenu - Vaslije Kostov.

Pogledajte

00:19
Vasilije Kostov gol Malmeu
Izvor: RTS 1
Izvor: RTS 1

Iako mu je tek 17 godina, Kostov je pokazao nevjerovatnu zrelost i kvalitet i natjerao sve i da zaborave da se radi o fudbaleru koji još nije čak ni punoljetan. Maestralno je shvatio zamisao duplo starijeg Marka Arnautovića i pravovremeno je utrčao na drugu stativu u 16. minutu. Uklizao je i pogodio za vođstvo Zvezde, ispostaviće se i za novu pobjedu, a daleko da je to bila jedina stvar koju je uradio na jugu Švedske.

Tražio je loptu, igrao hrabro, pokazivao da ga je teško zaustaviti kada krene s njom napred, da ima viziju šta da radi i kada ga sustignu rivali, znao je kada da uspori tempo, kada da "doda gas" i otvori kontru, umio je da prepozna kada da padne i dobije faul i kako da iskoristi nisko težište koje mu pomaže da zagradi loptu i protiv - naizgled - fizički jačih igrača. Unikat.

Sve to su stvari koje su sigurno u svoje rokovnike zapisali i skauti Arsenala i Borusije Dortmund koji su prethodne večeri gledali Kostova kako pleše u ledenoj Skandinaviji, dok je trajala licitacija oko njegove cijene.

To da li će Crvena zvezda zaraditi 10, 15, 20 ili 30 miliona evra - zapravo je najmanje važna stvar u čitavoj priči. Štaviše, pitanje je zašto bi se navijači, koji fudbal prate zbog ljubavi prema klubu i rezultata, uopšte opterećivali time kada mogu da uživaju u onome što prikazuje Vasilije Kostov na terenu, što je mnogo važnije od toga šta piše na ceduljici s cijenom.

Izvor: MN PRESS

Prilike su takve da igrača ovakvog talenta Crvena zvezda ne može duže da zadrži i nema sumnje da će Kostov već na ljeto, kad napuni 18 godina, napustiti klub, ali njegov boravak u klubu nikako ne treba pamtiti samo po novcu koji je donio u kasu. Toliko je lijepih poteza već napravio i utkao moderan fudbal u igru Vladana Milojevića i Dejana Stankovića, da je stvarno greota da jedina pomisao na njega bude koliko košta.


Jasno je da fudbal tako sada funkcioniše, ali to je pitanje za rukovodstvo Zvezde, navijači su valjda tu da uživaju u fudbalu i da se raduju potezima koje će srpski Barela, balkanski Pedri ili novi Modrić - kako su ga sve nazivali prethodnih mjeseci - pokazivati dok igra u crveno-bijelom dresu.

Pogledajte

00:25
Vasilije Kostov gol Portou
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Vasilije Kostov ove sezone ima 25 nastupa za Crvenu zvezdu i na njima sedam golova i pet asistencija. Po gol je dao Portu i Malmeu u Ligi Evrope.

Uostalom, ovaj nivo zrelosti - i ovakav suvi tehnički kvalitet i razumijevanje fudbala - teško da smo ikada vidjeli u Srbiji kod jednog 17-godišnjaka. Nisu na tom nivou bili ni Maksimović ni Milosavljević kada su odlazili prošleg ljeta u ozbiljne klubove, niti je recimo blizu tog nivoa u tim godinama bio trenutno najbolji srpski fudbaler Dušan Vlahović, kada je u sličnom dobu otišao u Italiju.

Ne, čak ni kod "čuda od djeteta" kakvo je nekada bio Dejan Stanković, koji je sa 16 godina debitovao u Crvenoj zvezdi, vjerovatno nismo vidjeli ovakav doprinos na najvećoj sceni. 

Izvor: Andreas Hillergren/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Upravo zbog toga treba da se radujemo jer će reprezentacija Srbije i Veljko Paunović dobiti nevjerovatnog igrača i to ne u narednim godinama, već odmah i sada, što je daleko važnije od informacije da li će Crvena zvezda zaraditi 20 ili 30 miliona. O tom potom...

Zar nije važnije dokle Zvezda može u Ligi Evrope? Jeste i apsolutno tako mora da ostane. Tu nema diskusije.

(Milutin Vujičić/Mondo.rs)

Tagovi

FK Crvena zvezda Vasilije Kostov Superliga Srbije

