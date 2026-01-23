logo
Katai branio dijete od redara u Švedskoj: Pogledajte šta se desilo usred slavlja u Malmeu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Aleksandar Katai branio je jedno dijete od redara koji su pokušavali da ga uhvate.

Katai štitio dijete u Švedskoj od redara Izvor: YouTube/FCRedStarBelgrade/Screenshot

Crvena zvezda savladala je Malme (1:0) i plasirala se u nokaut fazu Lige Evrope, a najvatreniji navijači su i ovoga puta bili uz nju. Prevalili su dugačak put, smrzli se u Švedskoj, ali glas nisu izgubili, tako da su i poslije završene utakmice još ostali i bodrili svoje miljenike.

Vidjeli smo kako su Ivanić i Katai prvi došli do navijača i počeli da slave, svi su se zagrlili i pjevali su potom pjesme, dok je došlo i do kratkog prekida kada je jedno dijete utrčalo na teren u želji da se fotografiše sa igračima Zvezde.

Dok je dijete trčalo ka igračima Zvezde, ka njemu su se zaletjeli i redari, htjeli su da ga uhvate i izbace sa terena, međutim brzo su reagovali igrači srpskog šampiona. Katai je odmah zaštitio dijete i postavio se ispred redara, dok su mu Ivanić i Tiknizjan za to vrijeme ispunili želju i fotografisali se sa njim, a onda ga sami ispratili na tribine.

Na kraju slavlja vidjeli smo i kako je Marko Arnautović skinuo dres i poklonio ga jednom od navijača, dok ovoga puta Dejan Stanković nije bio sa igračima, s tim da smo vidjeli kako je zaplakao na terenu poslije velike pobjede.

Slavlje navijača Zvezde u Malmeu
Izvor: Youtube/FC Red Star Belgrade

Pogledajte i kako je veliko slavlje izgledalo u foto-galeriji:

Tagovi

FK Crvena zvezda Aleksandar Katai Malme Liga Evrope

Komentari 0

Svi komentari

