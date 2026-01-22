"Da se Marakani vrate slavni dani": Dejan Radonjić sa Delijama pjevao i slavio pobjedu, donio sreću Stankoviću

Bivši trener KK Crvena zvezda uživao u pobjedi ekipe Dejana Stankovića

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Najtrofejniji trener KK Crvena zvezda u istoriji Dejan Radonjić slavio je pobjedu crveno-bijelih u Švedskoj, na stadionu Malmea, gdje je bio poseban gost Dejana Stankovića.

Tražio je novi-stari trener fudbalera Zvezde da njegov prijatelj, trofejni košarkaški trener bude u avionu za Švedsku i on je kao dio ekspedicije crveno-bijelih uživao u uspjehu.

Kao u periodu u kojem je bio trener košarkaša Zvezde, Radonjić je sa tribine pjevao sa njima pjesmu "Da se Marakani vrate slavni dani" i uživao u uspjehu.

Pogledajte snimak Kurira sa stadiona u Malmeu.

Dejan Radonjić slavi pobedu Crvene zvezde u Malmeu

Radonjić će sigurno biti na stadionu i sljedećeg četvrtka, kada će na "Marakanu" doći Selta, u posljednjem kolu Lige Evrope i u utakmici u kojoj će Stankovićev tim igrati za plasman u Top 8, sa već "ovjerenim" evropskim proljećem.

