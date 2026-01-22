Evo šta je Crvena zvezda zaradila pobjedom: Milioni dolaze u kasu, ali druge stvari su bitnije

Crvena zvezda je savladala Malme i tako je došla do velikog novca. Još je bitnije što će se poboljšati koeficijent kako Crvene zvezde tako i Superlige Srbije.

Crvena zvezda je savladala Malme na gostovanju 1:0 pogotkom mladog Vasilija Kostova i tako je obezbijedila nokaut fazu Lige Evrope. Sada će u meču sa Seltom u posljednjem kolu na "Marakani" imati šansu da obezbijedi plasman u osminu finala direktno, ali i ova pobjeda je donijela mnogo toga crveno-bijelima.

Crvena zvezda sada ima 13 bodova, a osim tri boda dobiće ozbiljnu finansijsku injekciju i bodove za UEFA koeficijent. Kako svoj klupski, tako i koeficijent Superlige Srbije.

Tim Dejana Stankovića je dodao sebi 2.000 bodova za klupski koeficijent, što znači da ukupno iz grupne faze do sada nosi 6.000 bodova i može da uzme još. Od početka sezone Crvena zvezda ima 9.000 bodova. Što se tiče nacionalnog koeficijenta ovo dodaje 0.500 bodova i sada imamo 24.375 bodova što nas stavlja na 24. mesto na tabeli.

Crvena zvezda je takođe dobila i finansijsku injekciju od 450.000 evra i sada je ukupno zaradila 1.950.000 evra, uz to ide i 4.310.000 evra koliko se dobija za samo učestvovanje u grupnoj fazi.