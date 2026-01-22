logo
Dejan Stanković stao pred kameru i odmah pomenuo Milojevića: "Top 8 faza? Hajde da se ne lažemo"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Trener Crvene zvezde oglasio se poslije velike pobjede protiv Malmea u Švedskoj.

Dejan Stanković o pobjedi protiv Malmea Izvor: RTS/ printscreen

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković nije dopustio euforiju poslije velike pobjede protiv Malmea u Švedskoj, za "ovjeravanje" plasmana crveno-bijelih u nokaut fazu Lige Evrope.

Na konstataciju da je Zvezda samo dva puta u svojoj istoriji ostvarila četiri uzastopne evropske pobjede (1957. i 1973), Stanković je zasluge pripisao Vladanu Milojeviću, svom prethodniku.

"To pripisujem i Vladi Milojeviću, napravio je veliki posao i spremio teren da Zvezda može napred u Evropi. Večeras je bila dobra, takmičarska utakmica, nemam zamjerki, možda jedino da smo dali još jedan gol, da ne strepimo da možda neka lopta skrene ka golu poslije prekida. Ipak, prezadovoljan sam odnosom, radom, svime što smo spremili, uradili", rekao je Stanković za Radio-televiziju Srbije.
Vidio je Stanković šta može bolje, ali o tome će u svlačionici.

"Imali smo neiznuđenih grešaka, nekih pogrešnih odluka u posljednjoj trećini, ali poslije 12 treninga, četiri prijateljske i jedne prave takmičarske utakmice, prezadovoljan sam. Hvala i navijačima, kao da smo igrali kod kuće, ali rekao sam već - u njih nikad nisam sumnjao".

"Da se ne lažemo, Selta je odlična ekipa"

O mogućem plasmanu u Top 8 fazu i direktnom ulasku u osminu finala nije htio da priča.

"Zavisi od drugih rezultata, hajde da idemo korak po korak, da odmorimo, otputujemo, da spremimo Seltu. Da se ne lažemo, Selta je odlična ekipa, šesta u Primeri, gledao sam ih posljednju, dobili su 4:1, igraju veoma dobar fudbal. Biće hladno, nadamo se punom stadionu, ovo je lijepa pozivnica. Da se nešto namjesti, pa ako uspeš da dobiješ Seltu i daš sve od sebe... Proljeće u Evropi je garantovano, pa hajde da probamo da napravimo taj iskorak".

Naglasio je koliko je malo vremena prošlo od kada je 3. januara okupio ekipu na "Marakani" poslije dvonedjeljne pauze.

"Momci su zaslužni za to što Malme nije imao šut u okvir gola. Napravili smo plan i program utakmice, momci su se držali toga od prvog do posljednjeg minuta i dali i dodatno. Bilo je neiznuđenih grešaka, ali to je moguiće poslije 12 dana i 12 treninga. Namjerno smo radili i ušli u umor, bilo je mnogo emocija, velika podrška, ali sve čestitke momcima"

