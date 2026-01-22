logo
Ogroman skok Zvezde ka Top 8 fazi: Pogledajte tabelu, evropski san je nadohvat ruke

Ogroman skok Zvezde ka Top 8 fazi: Pogledajte tabelu, evropski san je nadohvat ruke

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novi skok Crvene zvezde na tabeli Lige Evrope poslije pobjede protiv Malmea

Crvena zvezda osigurala nokauz fazu Lige Evrope Izvor: MN Press/flashscore

Crvena zvezda je pobjedom protiv Malmea osvojila čak 13. bod u Ligi Evrope ove sezone i ima šansu da uđe i među najboljih osam naredne nedjelje. Ako to uspije pobjedom protiv Selte na "Marakani", Zvezda bi u četvrtak mogla da izbori plasman u grupu Top 8 timova, iz koje će se direktno ići u osminu finala.



Standings provided by Sofascore

Nakon sedam odigranih kola, čak četvrtom pobjedom u nizu Zvezda sa optimizmom gleda ka posljednjih 90 minuta ligaške faze, bez obzira na to što će na "Marakanu" doći ekipa koja je ove sezone, između ostalog, pobijedila Real u Madridu.

U ovom trenutku, Zvezda ima osigurano evropsko "proljeće" i učešće u plej-ofu, u kojem će timovi od 9. do 16. mjesta biti nosioci, a od 17. do 24. nepovlašćeni na žrijebu zakazanom za 30. januar. U takvu situaciju crveno-bijeli su došli odigravši furiozno završnicu ligaškog dijela, u kojoj su pobjeđivali zaredom Lil i FSCB na "Marakani", pa Šturm i Malme u gostima. Sve utakmice riješila je u svoju korist rezultatom 1:0.

Utakmice plej-ofa biće odigrane 19. i 26. februara, a osmine finala 12. i 19. marta. Četvrtfinale će biti 9. i 16. aprila, polufinale 30. aprila i 7. maja, a finale je zakazano za 20. maj na stadionu Bešiktaša u Istanbulu.

