Crvena zvezda u Švedskoj ima "meč loptu" za plasman u nokaut fazu Lige Evrope.
Crvena zvezda na gostovanju Malmeu igra za pobjedu kojom bi ušla u nokaut fazu Lige Evrope.
Sastav Malmea bez Zvezdinog đaka
Za Malme igraju: Meker Elborg - Johan Karlson, Pontus Janson, Kolin Rosler, Gabrijel Busanelo, Hugo Bolin, Teodor Lundberg, Kenan Busuladžić, Adrijan Skogmar, Erik Bothejm, Emanuel Ekong.
Srpski internacionalac, defanzivac Andrej Đurić, sjediće večeras među rezervama.Izvor: PETTER ARVIDSON/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia
Ovo je sastav Zvezde!
- Mateus - Tiknizjan, Veljković, Rodrigao, Seol - Krunić, Elšnik, Lučić, Kostov - Katai, Arnautović!
Dejan Stanković uvrstio je u startnu postavu krilnog napadača Vladimira Lučića, koji je bio rezervista ili odsutan u prvom dijelu sezone.
Igra se na ovom stadionu
Stadion Malmea otvoren je 2009. godine poslije dvije godine gradnje i koštao je 79,7 miliona evra.Izvor: Anders Bjuro/TT/TT NEWS AGENCY
Sudija je Nijemac
Arbitar večerašnjeg susreta je Saša Štegeman (41) iz Niderkasela u Njemačkoj, FIFA sudija i UEFA arbitar prve kategorije. Na saveznom nivou u Njemačkoj sudi od 2011. godine, a od 2014. je arbitar Bundeslige.Izvor: Vitalii Vitleo/Shutterstock
Očekujemo iznenađenje u timu Zvezde
Dejan Stanković mogao bi da značajno "promiješa" tim u odnosu na očekivani sastav.
Stankovićeva poruka pred utakmicu
Pročitajte šta je trener Zvezde rekao na konferenciji za novinare u srijedu uveče.
Poseban gost Dejana Stankovića - Dejan Radonjić
Trener Zvezde Dejan Stanković na svom drugom trenerskom "debiju" u Zvezdi imaće uz sebe i podršku bliskog prijatelja i najtrofejnijeg trenera u istoriji KK Crvena zvezda, Dejana Radonjića.
Zvezda sa kapitenom u Švedskoj
Najvažnija vijest dan prije utakmice iz Zvezde bila je dolazak kapitena Mirka Ivanića na aerodrom i ulazak u avion za Skandinaviju. Ofanzivac crveno-bijelih oporavljao se nedjeljama od hronične povrede lista i po svemu sudeći biće spreman da nastupi u Malmeu.Izvor: MN PRESS
Ovako stoje stvari pred meč
Crvena zvezda je u dosadašnjih šest kola osvojila 10 bodova, pobjedama u nizu protiv Lila i FSCB-a na "Marakani", pa protiv Šturma u gostima. Sve tri ostvarene su rezultatom 1:0 i dovele su tim Dejana Stankovića nadomak prolaza u evropsko proljeće.
Sa druge strane, Malme nema šansu da prođe jer je osvojio samo poen, remijem protiv Dinama iz Zagreba, uz poraze protiv Ludogoreca, Viktorije Plzenj, Panatinaikosa, Notingem Foresta i Porta.
Dobro došli u tekstualni prenos
Crvena zvezda gostuje Malmeu od 18.45 časova i imaće prvu "meč loptu" za ovjeravanje proljeća u Ligi Evrope. Tim Dejana Stankovića bi pobjedom osigurao mjesto u nokaut fazi, a zadržao bi i šansu za plasman u Top 8, što bi joj donijelo direktan prolaz u osminu finala.
