logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

MALME - CRVENA ZVEZDA UŽIVO: "Meč lopta" crveno-bijelih za evropsko proljeće 0

Crvena zvezda u Švedskoj ima "meč loptu" za plasman u nokaut fazu Lige Evrope.

Crvena zvezda na gostovanju Malmeu igra za pobjedu kojom bi ušla u nokaut fazu Lige Evrope.

Klikom na karticu "Razvoj događaja" pratite uz MONDO jako važan meč crveno-bijelih i drugi trenerski "debi" Dejana Stankovića.

Možda će vas zanimati

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
17:47

Sastav Malmea bez Zvezdinog đaka

Za Malme igraju: Meker Elborg - Johan Karlson, Pontus Janson, Kolin Rosler, Gabrijel Busanelo, Hugo Bolin, Teodor Lundberg, Kenan Busuladžić, Adrijan Skogmar, Erik Bothejm, Emanuel Ekong.

Srpski internacionalac, defanzivac Andrej Đurić, sjediće večeras među rezervama.

Izvor: PETTER ARVIDSON/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

17:39

Ovo je sastav Zvezde!

  • Mateus - Tiknizjan, Veljković, Rodrigao, Seol - Krunić, Elšnik, Lučić, Kostov - Katai, Arnautović!

Dejan Stanković uvrstio je u startnu postavu krilnog napadača Vladimira Lučića, koji je bio rezervista ili odsutan u prvom dijelu sezone.

17:30

Igra se na ovom stadionu

Stadion Malmea otvoren je 2009. godine poslije dvije godine gradnje i koštao je 79,7 miliona evra.

Izvor: Anders Bjuro/TT/TT NEWS AGENCY

17:30

Sudija je Nijemac

Arbitar večerašnjeg susreta je Saša Štegeman (41) iz Niderkasela u Njemačkoj, FIFA sudija i UEFA arbitar prve kategorije. Na saveznom nivou u Njemačkoj sudi od 2011. godine, a od 2014. je arbitar Bundeslige.

Izvor: Vitalii Vitleo/Shutterstock

17:25

Očekujemo iznenađenje u timu Zvezde

Dejan Stanković mogao bi da značajno "promiješa" tim u odnosu na očekivani sastav.

17:10

Stankovićeva poruka pred utakmicu

Pročitajte šta je trener Zvezde rekao na konferenciji za novinare u srijedu uveče.

17:09

Poseban gost Dejana Stankovića - Dejan Radonjić

Trener Zvezde Dejan Stanković na svom drugom trenerskom "debiju" u Zvezdi imaće uz sebe i podršku bliskog prijatelja i najtrofejnijeg trenera u istoriji KK Crvena zvezda, Dejana Radonjića.

17:08

Zvezda sa kapitenom u Švedskoj

Najvažnija vijest dan prije utakmice iz Zvezde bila je dolazak kapitena Mirka Ivanića na aerodrom i ulazak u avion za Skandinaviju. Ofanzivac crveno-bijelih oporavljao se nedjeljama od hronične povrede lista i po svemu sudeći biće spreman da nastupi u Malmeu.

Izvor: MN PRESS

17:07

Ovako stoje stvari pred meč

Crvena zvezda je u dosadašnjih šest kola osvojila 10 bodova, pobjedama u nizu protiv Lila i FSCB-a na "Marakani", pa protiv Šturma u gostima. Sve tri ostvarene su rezultatom 1:0 i dovele su tim Dejana Stankovića nadomak prolaza u evropsko proljeće.

Sa druge strane, Malme nema šansu da prođe jer je osvojio samo poen, remijem protiv Dinama iz Zagreba, uz poraze protiv Ludogoreca, Viktorije Plzenj, Panatinaikosa, Notingem Foresta i Porta.



Standings provided by Sofascore

17:06

Dobro došli u tekstualni prenos

Crvena zvezda gostuje Malmeu od 18.45 časova i imaće prvu "meč loptu" za ovjeravanje proljeća u Ligi Evrope. Tim Dejana Stankovića bi pobjedom osigurao mjesto u nokaut fazi, a zadržao bi i šansu za plasman u Top 8, što bi joj donijelo direktan prolaz u osminu finala.

UKRATKO

  • Malme - Crvena zvezda
učitaj još +

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije