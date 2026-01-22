Dejan Stanković uvrstio je u startnu postavu krilnog napadača Vladimira Lučića, koji je bio rezervista ili odsutan u prvom dijelu sezone.

Arbitar večerašnjeg susreta je Saša Štegeman (41) iz Niderkasela u Njemačkoj, FIFA sudija i UEFA arbitar prve kategorije. Na saveznom nivou u Njemačkoj sudi od 2011. godine, a od 2014. je arbitar Bundeslige.

Dejan Stanković mogao bi da značajno "promiješa" tim u odnosu na očekivani sastav.

Pročitajte šta je trener Zvezde rekao na konferenciji za novinare u srijedu uveče.

Trener Zvezde Dejan Stanković na svom drugom trenerskom "debiju" u Zvezdi imaće uz sebe i podršku bliskog prijatelja i najtrofejnijeg trenera u istoriji KK Crvena zvezda, Dejana Radonjića.

Najvažnija vijest dan prije utakmice iz Zvezde bila je dolazak kapitena Mirka Ivanića na aerodrom i ulazak u avion za Skandinaviju. Ofanzivac crveno-bijelih oporavljao se nedjeljama od hronične povrede lista i po svemu sudeći biće spreman da nastupi u Malmeu.

17 : 07

Ovako stoje stvari pred meč

Crvena zvezda je u dosadašnjih šest kola osvojila 10 bodova, pobjedama u nizu protiv Lila i FSCB-a na "Marakani", pa protiv Šturma u gostima. Sve tri ostvarene su rezultatom 1:0 i dovele su tim Dejana Stankovića nadomak prolaza u evropsko proljeće.

Sa druge strane, Malme nema šansu da prođe jer je osvojio samo poen, remijem protiv Dinama iz Zagreba, uz poraze protiv Ludogoreca, Viktorije Plzenj, Panatinaikosa, Notingem Foresta i Porta.



