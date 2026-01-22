"'Ladno, ali standard": Pogledajte cijene u Malmeu, čak i za pljosku "deru" kožu s leđa

Cijene u klupskoj prodavnici Malmea uopšte nisu prilagođenje džepu srpskih navijača.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Fudbaleri Crvene zvezde ovog četvrtka od 18.45 igraju protiv Malmea, meč koji bi mogao da im potvrdi plasman u nokaut fazu takmičenja, odnosno evropsko proljeće.

Zvezda će imati veliku podršku svojih navijača, koji su u grupama stigli na sjever Evrope. Oni koji na putu do stadiona "zalutaju" do klupske prodavnice Malmea, silno će se iznenaditi. I to neprijatno. Pogledajte u našoj galeriji sa lica mjesta kakve su cijene u Malmeu:

Za običnu kapu sa grbom švedskog tima treba platiti gotovo 3.000 dinara (50 KM), a slično je i sa drugim artiklima. Navijački duksevi koštaju oko 8.000 dinara (130 KM), a dresovi su još skuplji.

Situacija nije bolja ni kada se radi o suvenirima sa grbom jednog od najboljih švedskih klubova. Između ostalog, dvije staklene čaše u drvenoj kutiji naplatiće vam preko sedam hiljada, dok je možda i najčudniji detalj u prodavnici "poster" Robina Olsena - njegov lik odštampan na papiru.

Dres Malmea košta 1.100 kruna, a taj broj pomnožite sa 11 da biste dobili okvirnu cijenu u dinarima. Napomenućemo još i da šolja sa grbom Malmea košta 200 (37 KM), šalovi 250, pljoska 300 (55 KM), kišobrani 350 (65 KM), a Puma patike u bojama kluba 800 kruna (skoro 150 KM).

Poseban dio popa zauzimaju duks posvećen generaciji koja je '79 igrala finale Kupa evropskih šampiona, a čija je cijena 900 kruna i knjiga o toj generaciji koja košta 200 kruna.

(Dušan Ninković - mondo.rs)