Ocjene Zvezde: Kostov pokazao što će klubu donijeti najviše novca u istoriji

Crvena zvezda obezbijedila nokaut fazu Lige Evrope, četvrtom pobjedom u nizu - ponovo rezultatom 1:0.

Crvena zvezda je pobijedila Malme u Ligi Evrope i obezbijedila nokaut fazu ovog takmičenja, a Dejan Stanković je odmah na početku drugog trenerskom mandata položio ispit. Ovo je bio samo početak ispunjavanja njegovih želja, a igrači su očigledno i tokom nikad kraćih priprema shvatili šta se od njih traži.

Zato su crveno-bijeli na sjeveru Evrope izgledali veoma moćno, a još neka lopta u mreži Malmea nedostajala je da njena dominacija na sjeveru bude zaokružena. Ovako smo vidjeli učinak igrača Crvene zvezde protiv Malmea, u sedmom kolu Lige Evrope.

Mateus - 7,5

Dobro pozicioniranje u prvom napadu na meču, nekoliko dobrih istrčavanja u drugom dijelu susreta i stabilnost. Želio je da diktira tempo, ali za razliku od prethodnih utakmica nije imao mnogo posla - Malme je meč završio bez upućenog šuta u okvir gola.

Seol Jung Vu - 7,5

Tokom prvog dijela meča često ostajao na svojoj polovini da bude treći igrač u odbrani - ili četvrti kad se Krunić spusti da organizuje napad - pa ga nismo vidjeli previše u ofanzivnim akcijama. Izostao je njegov doprinos u tom segmentu igre, ali je uradio dobro ono što se od njega tražilo. Šteta što nije bio malo precizniji kada je u drugom dijelu meča uhvatio volej nakon kornera Zvezde, pa loptu poslao pored stative. Baš je malo falilo.

Miloš Veljković - 7,5

Nije uvijek bio precizan kada je trebalo da se pozicionira u defanzivi, ali je to vraćao kada je trebalo započeti napad Zvezde. Crveno-bijeli su imali ogromnu terensku inicijativu i posjed lopte, a put ka golu tražili su dugim loptama reprezentativca Srbije. Imao je nekoliko fenomenalnih dijagonala ka Nairu Tiknizjanu, koji je "jeo" prostor ispred sebe kad god bi Aleksandar Katai ulazio u sredinu terena.

Rodrigao - 8

Dobronamjerni će reći da je opušten, zlonamjerni da je tempirana bomba koja čeka da eksplodira. Sigurno je da Brazilac uvijek igra isto - pomalo nonšalantno i nezainteresovano, kao da je na ulici u rodnom mjestu, a ne u dresu Zvezde. Večeras je to bilo od ključne važnosti za tim Crvene zvezde. Uz samo dva proklizavanja, ali i ključno dodavanje u prostor za Marka Arnautovića, koji je asistirao Vasiliju Kostovu. Tokom jesenjeg dijela sezone nije imao prednost u odnosu na Frenklina Teba Učenu, vjerovatno ne bi bio starter ni u Malmeu da je Dejan Stanković imao sve igrače na raspolaganju, ali... Ovo je bila partija dostojna dresa Crvene zvezde.

Nair Tiknizjan - 7,5

Imao je specifičnu ulogu tokom većeg dijela meča, igrao nešto između beka i krila, praktično po cijeloj strani terena. Aleksandar Katai mu je otvarao prostor, a on često pokazivao ofanzivnijem saigraču da sve drži pod kontrolom i da sve može sam - čak i da istrči u presing. Još jedna partija koju je odigrao punim plućima, na temperaturi koja ga je vjerovatno podsjetila na Rusiju.

Rade Krunić - 8

Najbitniji igrač Crvene zvezde kad se tim brani, najbitniji igrač Crvene zvezde kad tim napada. Prvih pola sata u Malmeu bili su njegova simultanka, ali ne tako da je odigravao sve najbitnije poteze na terenu već tako što je - kao pravi šahista - pomjerao sve figure po tabli. Često kao treći štoper, povremeno i kao jedan od dvojice štopera jer su mu saigrači napadali prostor, uvijek kao centralni vezni otvoren za pas. Još jedna doktorska disertacija fudbalera koji bi mogao da bude omiljen Dejanu Stankoviću.

Timi Maks Elšnik - 7,5

Klasična partija od jednog do drugog kaznenog prostora često ga je tjerala da pokriva ogroman dio terena - Kostov je vršio pritisak na odbranu Malmea, a Krunić se spuštao u posljednju liniju da započne napade Zvezde. Bilo mu je potrebno vrijeme da se uskladi sa takvim stanjem na terenu, a kada je uhvatio ritam počeo je i da ulazi u šanse koje su bile opasne po Šveđane.

Vladimir Lučić - 7 (do 75. minuta)

Borbeno, na strani koja mu ne odgovara previše, ali odgovorno jer je od njega traženo da "odradi posao". Mogao je da bude konkretniji, možda bi i bio sa malo manje defanzivnih zadataka. Ovako... Povremeno se spuštao u liniju sa Nairom Tiknizjanom, da napravi balans u timu.

Vasilije Kostov - 8 (do 89. minuta)

Dok su milioni u igri, Vasilije Kostov pokazuje da je "zlatna koka" Crvene zvezde. Postigao je gol u Malmeu, svoj drugi u ovoj sezoni Lige Evrope, ali su skauti imali šta da vide i osim tog detalja. Najtalentovaniji srpski fudbaler bio je važan faktor u presingu Zvezde i često igrač kojeg su saigrači tražili nakon osvojene lopte - smatrajući da je kod njega najsigurnija.

Samo mu je malo snage falilo da dobije neke duele u opasnoj zoni, posebno kada se gradio dok su ga protivnički igrači napadali s leđa. To je segment na kojem će morati da radi. Vremena će biti, jer su oni tehnički elementi fudbalske igre kod njega već na izuzetno visokom nivou.

Aleksandar Katai - 7,5 (do 75. minuta)

Igrao mu se fudbal, a i činilo se da ima mnogo više snage nego tokom jesenjeg dijela sezone. Dejan Stanković mu je dao slobodu da ulazi u sredinu, a Katai obilato koristio mogućnost da mijenja pozicije na terenu. Pamtiće se njegov doprinos u presingu tokom prvog dijela meča, ali i trk sa loptom u nogama koji je potrajao nekih tridesetak metara. Kao u najboljim danima...

Marko Arnautović - 8 (do 75. minuta)

Klasa. Utakmice poput gostovanja Malmeu su one koje Marko Arnautović rješava jednim potezom - jednim trkom, jednim dodavanjem, jednim zagrađivanjem, jednim udarcem na gol. Nije morao dva puta da se "potrudi" na ovom meču, sve što je trebalo završio je prvi put kada je odlučio da preuzme kontrolu nad utakmicom.

Dejan Stanković - 8

Pamtiće trener Crvene zvezde po lijepom drugi debi na trenerskoj klupi. Dan pred utakmicu je rekao kako je siguran da je njegov tim spreman da se takmiči, a onda je ekipa u crveno-bijelim dresovima pokazala da ga je dobro razumjela. Bilo je primjesa defanzivne čvrstine iz prethodna tri meča Zvezde pod komandom, ali i male nadgradnje - kakvu su navijači očekivali.

Ako se po jutru dan poznaje, Zvezda će u drugom mandatu Dejana Stankovića biti disciplinovanija, odgovornija i zrelija. Sada je i ogromno trenersko iskustvo u različitim sistemima na strani Dejana Stankovića, što bi moglo da bude dodatni adut. Ova utakmica bila je, u neku ruku, test Stankovićevog trenerskog sazrijevanja.

Nikola Stanković - 7 (od 75. minuta)

Pomalo iznenađujuće, trener Crvene zvezde ga je vidio kao desno krilo, da "podupla" po boku i unese još jednu dozu borbenosti timu kada je Vladimir Lučić pao.

Mirko Ivanić - 7 (od 75. minuta)

Pitanje je kako bi izgledao meč u Malmeu da je bio spreman za startnu postavu. Ovako je imao premalo vremena za konkretan učinak.

Bruno Duarte - 7 (od 75. minuta)

Propustio nevjerovatnu priliku da riješi meč. Istina, iz veoma teškog položaja uputio je udarac ka golu.

Tomaš Hendel - premalo vremena za ocjenu (od 89. minuta)

Proveo je na terenu tek nekoliko minuta, pokušavao da se nametne i podigne energiju tima, ali je igrao kratko.