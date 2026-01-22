"Nije ovo moj gol": Mnogi bi poletjeli poslije gola za nokaut fazu u Evropi, Vasilije Kostov nije

Brojni skauti su došli da gledaju Vasilija Kostova, on je dao gol i ostao sa obje noge na zemlji.

Crvena zvezda se pobjedom nad Malmeom 1:0 (1:0) plasirala u nokaut fazu Lige Evrope i u posljednjem meču protiv Selte će imati priliku da osigura i direktan plasman u osminu finala. Heroj pobjede i strijelac jedinog gola Vasilije Kostov je nakon meča skromno rekao da je njegov pogodak zasluga cijelog tima.

"Drugi gol u Evropi, stvarno sam srećan zbog toga. Osjećam se stvarno nevjerovatno. Cijele pripreme sam radio i trudio se da se nametnem novom šefu. Naporno sam radio da dođem do ovoga. Ovo nije samo moj gol, nego gol cijele ekipe. Presrećan sam što smo pobijedili i otišli do proljeća. Spremali smo se dosta, pokazali smo da smo kompaktna ekipa koja može da igra sa najvećim rivalima. Želio bih da dođu svi navijači na Seltu na Marakanu, a mi ćemo se potruditi da im vratimo", rekao je Vasilije Kostov poslije meča za "RTS".

Za "Arena sport " je govorio o savjetima novog trenera Dejana Stankovića za ovaj meč.

"Savjetovao mi je da se ne plašim, da igram kako znam, kao što radim na treningu. Došli smo ovdje samouvjereno da pobijedimo. Na terenu smo mogli da poginemo jedan za drugog", rekao je Kostov.

Oglasio se i Rade Krunić

"Vidjeli se od samog početka kakvu želju i volju imamo za pobjedom. Ništa nas nije iznenadilo, mislim da smo dominirali, mogli smo i više ali smo se malo i zadovoljili tim rezultatom. Jedina greška je što nismo jače krenuli po taj drugi gol. Čestitam saigračima na velikoj pobjedi", rekao je Rade Krunić za "RTS", pa je na opasku da je od 60. minuta tim odigrao sjajan presing imao šta da kaže.

"Ja bih rekao da smo od 1. do 95. minuta bili u presingu. Probali smo da igramo intenzitvno presing 1 na 1. To je mnogo zahtjevno fizički. Pozitivan rezultat je doprinio da to izdržimo do kraja. Odigrali smo kompletnu utakmicu. Ovo nam je bio cilj, da ovom pobjedom obezbijedimo sebe, a sada su nam se otvorile karte. Zašto ne tražiti pobjedu? Selta je sjajan tim, španski stil je defanzivno jako zahtjevan za nas i probaćemo da pobijedimo i da odemo direktno u osminu finala."

Poslije nešto lošijeg početka sezone u Evropi, Rade Krunić je rekao da će Zvezda biti prava na proljeće.

"Zato što smo vjerovali. Imali smo teži raspored, teško je kada poslije morate sve poslije da pobijedite. Sada učinak govori o tome koliko smo se trudili, da nismo nijedan gol primili", rekao je on.