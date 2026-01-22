logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Provokacija Šveđana na srpskom za Dejana Stankovića: "Samo to vas zanima? Pozdravi kolege"

Provokacija Šveđana na srpskom za Dejana Stankovića: "Samo to vas zanima? Pozdravi kolege"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Dejan Stanković je na konferenciji za medije poslije meča Crvene zvezde i Malmea dobio pitanje na srpskom od švedskih medija. Nije dozvolio da se pravi slučaj od nečega što se nije desilo.

Dejan Stanković provokacije švedskih medija Izvor: Arena sport

Crvena zvezda je pobijedila Malme na gostovanju 1:0 (1:0) na gostovanju u Švedskoj, a nakon meča Dejan Stanković je bio vrlo zadovoljan igrom svog tima. Pričao je o fudbalu, a švedske novinare to nije toliko zanimalo. Jedini od prisutnih švedskih novinara ga je na srpskom jeziku pitao za situaciju sa kraja meča.

Rekao je da švedski novinari pišu da je Stanković bacio predmet sa klupe na tribine poslije meča i zanimalo ga je šta se tu desilo. Stanković je na momenat bio iznenađen, ali i dovoljno iskusan da ne nasjedne.

"Ne, bacio sam vodu, flašicu na moju klupu. Ako vas samo to zanima, pozdravi švedske kolege", rekao je Stanković i na pitanje da li je bilo provokacija na kraju se namrštio i dodao:

"Ništa specijalno, nikakvu provokaciju ličnu nisam dobio, ne daj Bože nacionalnu, ne daj Bože bilo kakvu. Jednostavno eto tako, momak voli Zvezdu više i to je to. Jednostavno je. Nisam bacio na tribinu, nego na svoju klupu. Ako to zanima, tvoje kolege pozdravi ih i ako je to slučaj vau, neka podignu to na najviši nivou. Hvala", rekao je Dejan Stanković.

Pogledajte kako je Stanković reagovao u toku meča na gol Zvezde: 

Pogledajte

00:23
Reakcija Dejana Stankovića na gol Zvezda Malme
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Malme Liga Evrope Dejan Stanković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC