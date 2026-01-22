Provokacija Šveđana na srpskom za Dejana Stankovića: "Samo to vas zanima? Pozdravi kolege"

Dejan Stanković je na konferenciji za medije poslije meča Crvene zvezde i Malmea dobio pitanje na srpskom od švedskih medija. Nije dozvolio da se pravi slučaj od nečega što se nije desilo.

Izvor: Arena sport

Crvena zvezda je pobijedila Malme na gostovanju 1:0 (1:0) na gostovanju u Švedskoj, a nakon meča Dejan Stanković je bio vrlo zadovoljan igrom svog tima. Pričao je o fudbalu, a švedske novinare to nije toliko zanimalo. Jedini od prisutnih švedskih novinara ga je na srpskom jeziku pitao za situaciju sa kraja meča.

Rekao je da švedski novinari pišu da je Stanković bacio predmet sa klupe na tribine poslije meča i zanimalo ga je šta se tu desilo. Stanković je na momenat bio iznenađen, ali i dovoljno iskusan da ne nasjedne.

"Ne, bacio sam vodu, flašicu na moju klupu. Ako vas samo to zanima, pozdravi švedske kolege", rekao je Stanković i na pitanje da li je bilo provokacija na kraju se namrštio i dodao:

"Ništa specijalno, nikakvu provokaciju ličnu nisam dobio, ne daj Bože nacionalnu, ne daj Bože bilo kakvu. Jednostavno eto tako, momak voli Zvezdu više i to je to. Jednostavno je. Nisam bacio na tribinu, nego na svoju klupu. Ako to zanima, tvoje kolege pozdravi ih i ako je to slučaj vau, neka podignu to na najviši nivou. Hvala", rekao je Dejan Stanković.

