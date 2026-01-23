Dejan Stanković zaplakao u Švedskoj: "Neka bude da je od vjetra"

Pogledajte koliko je emotivno doživio pobjedu Crvene zvezde njen novi-stari trener Dejan Stanković

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković emotivno je doživio pobjedu protiv Malmea u Švedskoj, na svom drugom početku na klupi crveno-bijelih. Poslije utakmice je otišao ka Delijama da sa njima proslavi i iako nije htio da naglašava, bilo je i suza na njegovom licu.

"Poslije utakmice sam dao sebi oduška 30 sekundi da se pozdravim sa njima, falilo mi je to. Više su suze bile od vjetra, ali su bile prave. 'Ajde da radosnice sačuvamo za nešto veće", rekao je Stanković poslije meča na konferenciji za novinare.

Vratio se da Stanković napravi iskorak u odnosu na prethodni mandat (2019-22), a on podrazumijeva i uspjehe u nokaut fazi Lige Evrope, u koji je uvodio crveno-bijele i početkom decenije. Pred njegovim timom sada je meč protiv Selte na stadionu "Rajko Mitić" sljedećeg četvrtka, u kojem će crveno-bijeli igrati za pobjedu za plasman u Top 8 fazu, mada je potrebno da se poklope i drugi rezultati.

Zvezdin rival u toj borbi biće veoma snažan španski tim, na čiji je kvalitet ukazao Stanković. I zbog kojeg nije sebi dopustio duže radovanje od 30 sekundi na stadionu Malmea: