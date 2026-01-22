Zvezdana Terzića jedno oduševilo u igri Zvezde: "Naša najbolja evropska utakmica godinama unazad"

Generalni direktor Crvene zvezde oglasio se poslije pobjede protiv Malmea u Švedskoj

Izvor: FK Crvena zvezda

Generalni direktor Crvene zvezde rekao je poslije pobjede protiv Malmea u Švedskoj da su crveno-bijeli odigrali jednu od najboljih evropskih utakmica sezonama unazad.

"Odigrali smo sjajnu utakmicu, mislim da je ovo možda i naša najbolja evropska utakmica u posljednjih nekoliko godina. Još jednom smo pokazali da imamo izvanredan tim. Ne pamtim kada smo u evropskoj utakmici, dok vodimo, u gostima, igrali ovako visok presing i sve vrijeme pritiskali protivnika", rekao je Terzić za klupski sajt.

Naglasio je da mu pruža zadovoljstvo da je Dejan Stanković trijumfalno počeo drugi trenerski mandat u Zvezdi.

"Posebno mi je drago zbog njega"

"Posebno mi je drago zbog Dekija Stankovića, ovo mu je bila prva utakmica i znam koliko mu je značilo da startuje pobjedom. Sve čestitke i Dekiju i kompletnom stručnom štabu, koji su fenomenalno pripremili utakmicu. Sve čestitke našim igračima, ostavili su srce na terenu. Ostvarili smo cilj, obezbijedili proljeće u Evropi i još jednom potvrdili snagu Crvene zvezde na evropskoj sceni. Ova pobjeda je dokaz kontinuiteta, stabilnosti i ambicije kluba na veliki ponos svih zvezdaša."

Prvi čovjek Zvezde pozvao je navijače da sljedećeg četvrtka dođu na "Marakanu" i podrže ekipu i Stankovića protiv Selte, u posljednjem kolu. Ulog će biti plasman u Top 8.

"Pozivam sve naše navijače, iz Srbije i regiona, da u četvrtak dođu u što većem broju, da napune Marakanu i pomognu našim sjajnim igračima da pobjedom nad Seltom obezbijedimo plasman među osam najboljih u Ligi Evrope", kazao je Terzić.