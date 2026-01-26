Hrvatskom izvještaču zasmetala pjesma sa razglasa u Beogradskoj areni

Kako pojedini mediji u Hrvatskoj pišu o finalu Evropskog prvenstva Srbija - Mađarska

Izvor: MN PRESS

Hrvatski mediji posvetili su očekivanu pažnju uspjehu srpskih vaterpolista, koji su postali šampioni Evrope u nedjelju uveče, dominantnom pobjedom protiv Mađarske. Doduše, značajan akcenat stavljen i na to što je u Beogradskoj areni puštana pjesma "Marš na Drinu", za razliku od prethodnih mečeva.

Dok "Večernji list" to konstatuje i ne prelazi granicu sporta, "Jutarnji list" odlazi korak dalje i u izvještaju utakmice dovodi pjesmu iz Beogradske arene, koračnicu pobjedničke srpske vojske iz Prvog svjetskog rata, u direktnu vezu sa građanskim ratom u Jugoslaviji devedesetih.

Tako u prvom pasusu teksta "Jutarnjeg", izvještač pominje Vukovar i nameće analogiju sa ratom u izvještaju utakmice.

"Domaćin se zato dodatno pokušao osokoliti neposredno prije početka finala, pa onda i tokom utakmice izvođenjem, 'propuštanjem' kroz razglas, 'Marša na Drinu' - srbijanske vojničke pjesme iz Prvog svjetskog rata, ali nama u Hrvatskoj omražene jer je pod tim zvukovima razaran Vukovar i mnogi drugi dijelovi naše domovine", piše u prvom pasusu izvještaja u "Jutarnjem".

Večernji list je u naslovu naveo da je Srbija uz "Marš na Drinu i punu Arenu domarširala do šestog evropskog zlata".

"Domaćini kao da su reagovali na naše čuđenje"

Izvor: MN PRESS

"Pred 12.500 gledalaca koji su ispunili Beogradsku arenu, vaterpolisti Srbije osvojili su svoj šesti naslov prvaka Evrope. U tom ih nisu uspjeli spriječiti ni sjajni Mađari, koji su se na ovom Prvenstvu Evrope pojavili bez svojih udarnih ljevaka, Zalankija i Vamosa. Premda su bolji plivači pa i šuteri, Mađari nisu imali ono potrebno za pobjedu u ovako užarenoj atmosferi. Nisu imali vjetar u leđa s tribina. A bogme niti ratnu koračnicu jer je organizator konačno odlučio pustiti 'Marš na Drinu' uz koji se slavila i konačna pobjeda", piše autor.

"Domaćini kao da su reagovali na naše čuđenje da tokom Prvenstva niti jednom nisu pustili neku domoljubnu pjesmu ili pak navijačku himnu a vaterpolisti je imaju i dijele je s košarkašima", takođe je navedeno u izvještaju "Večernjeg".

"Zanimljivo, Beograd treći put domaćin"

Portal "Index.hr" piše o tome da Dušan Mandić sa četiri gola predvodio Srbiju i da je duel bio neizvjestan sve do posljednjih pet minuta i rezultata 7:6 za srpski tim. Autor je naglasio da je Srbija treći put domaćin od kada igra samostalno i da je svaki put pobijedila na turniru.

"Srbiji je ovo šesti naslov prvaka Europe otkako igra samostalno. Zanimljivo, ovo je treći put kako je Beograd bio domaćin Evropskog prvenstva u tom razdoblju, a u sva tri slučaja Srbija je iskoristila domaći teren za osvajanje zlata, prvi put 2006, a drugi 2016. godine. Mađarska je, pak, ostala na 13 naslova kontinentalnog prvaka", piše "Index.hr".

Reprezentacija Hrvatske, domaćin dva prethodna Evropska prvenstva, a čak tri od 2010. do 2024. godine (osvojila dva zlata i srebro), doživjela je neuspjeh na turniru u Beogradu i završila na sedmoj poziciji.

(MONDO)