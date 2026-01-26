Evo koliko su zaradili vaterpolisti Srbije za zlato: Već danas će im "leći" na račune

Država će nagraditi reprezentativce Srbije zasluženim i propisanim novčanim priznanjima.

Vaterpolisti reprezentacije Srbije zaradili su novčane nagrade u iznosu od po 20.000 evra za osvajanje titule prvaka Evrope u Beogradu. Kako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio odmah poslije meča, taj novac biće im isplaćen u dinarskoj protivvrijednosti već u ponedjeljak, dan poslije istorijskog uspjeha i trijumfa protiv Mađarske u finalu Evropskog prvenstva u punoj Beogradskoj areni.

Poslije olimpijskog zlata 2024, ova generacija zlatnih "delfina" na čelu sa Dušanom Mandićem, Nikolom Jakšićem, Milošem Ćukom, debitantom-golmanom Milanom Glušcem i ostalima, a pod vođstvom selektora Uroša Stevanovića, ušla je u srca navijača i najavila nove uspmehe.

Šta kaže Uredba o nacionalnim sportskim priznanjima i nagradama

Članom 8 Uredbe o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama propisano je koliko novca sportisti dobijaju za uspmehe.

"Za osvojenu medalju na Evropskom prvenstvu u ekipnim ili pojedinačnim sportovima u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini, dodmeljuje se novčana nagrada za svakog osvajača medalje i glavnog trenera ekipe, tj. trenera sportiste u iznosu od:

20.000 evra u dinarskoj protivvrijednosti, za zlatnu medalju; 15.000 evra u dinarskoj protivvrijednosti, za srebrnu medalju; 10.000 evra u dinarskoj protivvrijednosti, za bronzanu medalju.

Novčane nagrade iz stava 1. tač. 1)-3) ovog člana isplaćuju se u dinarskoj protivvrijednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije važećim na dan isplate", stoji u pomenutom članu 8 Uredbe o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama.

Srbija se vratila na evropski vrh

Treći put u Beogradu u 21. vijeku reprezentacija Srbije postala je šampion Evrope. Činila je to 2006. godine na Tašmajdanu, pa 2016. i 2026. u Beogradskoj areni.

U punoj dvorani na Novom Beogradu, izabranici Uroša Stevanovića objedinili su olimpijsko zlato iz Pariza i evropsko zlato iz Beogradske arene, uz spektakularan nastup u finalu i dominantan trijumf.

