Selektor otkrio kroz šta su prošli vaterpolisti Srbije: "Sedmorica su se probudila usred noći"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Selektor reprezentacije Srbije Uroš Stevanović otkrio je probleme Delfina uoči meča za titulu prvaka Evrope.

Selektor Srbije Uroš Stevanović otkrio probleme prije finala EP Izvor: Facebook/Waterpolo Serbia/printscreen

Srbija je postala šampion Evrope u vaterpolu! Međutim, put Delfina na samom takmičenju nije bio lak, borba se vodila u bazenu, ali i van njega. Selektor reprezentacije Uroš Stevanović otkrio je kakvi su problemi mučili njegov tim u najvažnijim mečevima na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

"Na dan polufinalne utakmice sa Italijom, sedmorica igrača su se usred noći probudili s temperaturom i stomačnim problemima, pa su preskočili jutarnji trening, gdje je Stevanović mogao da računa samo na osam vaterpolista. Poslije treninga, pred duel sa Azurima, pozlilo je i Milošu Ćuku, Nikola Jakšić je čak i povraćao na rasplivavanju, a svi su bolesni igrali polufinale", rekao je selektor.

"Poslije tog meča, Mandić i Ćuk su dobili temperaturu 40, a do finala nisu trenirali Glušac i već pomenuti Ćuk, koji je i propustio duel sa Mađarskom. Što se finala tiče, meč za zlato je sa visokom temperaturom odigrao Nikola Dedović", dodao je Stevanović.

Srbija je postala šampion Evrope tako što je pobijedila Mađarsku 10:7, na kraju ubjedljiva pobjeda, ali meč je bio pun neizvjesnosti sve do sredine posljednje četvrtine. Na kraju, pred domaćom publikom Delfini su iskoristili prednost publike, ali su pokazali i inat i hrabrost, uz neizostavni detalj: dva puta su na jednom turniru pobijedili Mađarsku.

