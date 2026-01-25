"Ovako nešto nisam doživio": Dušan Mandić pun emocija nakon titule šampiona Evrope

Reprezentativac Srbije Dušan Mandić izneo je utiske poslije pobjede nad Mađarskom

Izvor: RTS/ printscreen

Srbija je postala šampion Evrope u vaterpolu. Najbolji vaterpolista svijeta Dušan Mandić govorio je poslije velikog uspjeha u Beogradskoj areni i nevjerovatne pobjede nad reprezentacijom Mađarske. Mandić je zabilježio četiri gola u ovom meč, četiri vrlo važna gola, jer je rival svim silama sprečavao Mandića da uopšte dođe u posjed lopte. Poslije trijumfa nije imao mnogo riječi, samo je ponosno i kratko analizirao susret.

"Ne može bolje, teško da može bolje", započeo je Mandić za RTS poslije pobjede. "Teško je pobijediti vrhunsku ekipu, kao što je Mađarska, naročito dva puta na ovakvom takmičenju. Ovako nešto nisam doživio, svaka čast ekipi na borbi", rekao je Mandić.

"Svaka čast Mađarima na borbi, bili su sjajan protivnik, druga su najbolja ekipa, oni su moje kolege. Mi smo bili bolji pred punom Arenom u Beogradu, ne može bolje", zaključio je Mandić.

Dušan Mandić postao je i MVP finala, zasluženo, iako su mnogi skandirali Milanu Glušcu poslije nejverovatnih mečeva na ovom Evropskom prvenstvu u Beogradu.