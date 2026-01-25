Srbija je šampion Evrope, Mandić i Glušac su od zlata!

21 : 43 Srbija je šampion Evrope! Srbija je pobijedila 10:7!

21 : 37 31. minut - Novi gol! Ponovo Dušan Mandić! 10:6 za Srbiju. Dušan Mandić je postigao novi gol, uz pet blokada rivala, ali nisu uspjeli!

21 : 36 29. minut - Novi gol Srbije Lazić je postigao gol, u trenutku je pronašao pravo rješenje, Srbija vodi 9:6 u finalu Evropskog prvenstva!

21 : 34 29. minut - Srbija se odbranila! Klupa Mađarske je tražila tajm-aut posle gola Srbije. Glušac je odbranio napad Mađara, a sa tribina se može čuti MVP za Milana Glušca koji je zaista nevjerovatan.

21 : 31 28. minut - Faul je za Nikolu Jakšića! Gol za Srbiju! Sudije su pogledale snimak, zaključile da je faul nad Jakšićem, a na penalu se našao Dušan Mandić, koji je pogodio! Sad je 8:6 za Srbiju!

21 : 29 28. minut - Bez promjena rezultata Srbija i dalje vodi 7:6. Nijedna ekipa ne može da dođe do gola, odbrane i iznuđena rješenja su jedino što vidimo u bazenu. Uslijedio je još jedan tajm-aut Srbije, Uroš Stevanović želi da promijeni ritam Delfina.

21 : 27 26. minut - Nema golova Kapiten nije uspio da sačuva loptu u posjedu, mađari su krenuli na stranu Srbije, uputili strašan šut, ali je Glušac bio fenomenalan!

21 : 26 25. minut - Mađari su brži Ponovo su Mađari prvi stigli do lopte, probali da postignu gol, ali su pogodili prečku! Ostaje 7:6 za Srbiju.

21 : 23 24. minut - Nema gola za Srbiju, na drugoj strani Glušac brani! Mađari su se ponovo odbranili, utakmica je vrlo čvrsta, ponovo su imali kontranapad, a onda je Glušac odbranio! Ponovo nevjerovatni Glušac! Srbije nije primila gol, ostaje 7:6 za Delfine.

21 : 21 24. minut - Još nema gola Srbije Mađarska nije došla do gola zahvaljujući dobroj odbrani Mandića, a onda su pogodili i prečku u narednom napadu. Ostaje nepromijenjen rezultat 7:6 za Srbiju.

21 : 20 23. minut - Srbija nije iskoristila dva igrača više Mađarska nije uspjela da dođe do bovog gola, a Vigmar je ponovo isključen na drugoj strani, a onda je i Varga isključen, ali Srbije nije iskoristila dva igrača više! Ostaje 7:6 za Srbiju.

21 : 17 21. minut - Mađarska smanjuje 7:6 za Srbiju. Mađarska je iskoristila igrača više i došla je do gola, to je njihov peti gol iz ove situacije, a kad je Srbija kompletna uspjeli su da postignu samo jedan gol.

21 : 15 19. minut - Vasilije Marinović! Martinović je iskoristio priliku, dok su Mandića čuvali tu je bio Vasilije i on je s krila pogodio za novi gol i veliku prednost! Sad je 7:5 za Srbiju!

21 : 14 18. minut - Au, kakav gol! Dušan Mandić! Dušan Mandić je stigao do neverovatnog gola za 6:5 za Srbiju! Iako su ga Mađari pristisli, dvojica su ga čuvala, a čak tri ruke su bile u vazduhu, ali Mandić je pogodio! Izvor: MN PRESS

21 : 05 Poluvrijeme: Ostaje neriješeno 5:5 Vodi se velika borba u Beogradskoj areni. Mađarska je uspjela da izjednali golom Varge.

21 : 03 15. minut - Nemanja Vico! Nikola Jakšić je bio asistent, a centar Nemanja Vico našao se na odličnom mjestu, bio je sam kad su kapitena udvojili i kad je lopta došla do njega smo ju je smjestio u gol. Sad je 5:4 za Srbiju!

20 : 59 14. minut - Mandić pogađa iz peterca! Srbija je izjednačila, Mandić je pogodio peterac!

20 : 57 13' Srbija ne može do gola Glušac je ponovo odbranio! Ali Delfini ne mogu do gola, potpuno su stali, Srbija živi samo od Glušca za kojeg Mađari nemaju rješenje. Ostaje 4:3 za Mađarsku.

20 : 56 11. minut - Ništa od gola za Srbiju, Mađarska vodi 4:3 za Mađarsku. Mandića su ponovo udvojili, a Srbija ponovo nije došla do gola. Mađasrka je došla do gola preko Vigmara.

20 : 53 10. minut - Ostaje neriješeno, Srbiji treba pogodak! Srbija ponovo nije uspjela da dođe do gola, a na drugoj strani je Dedović bio isključen. Mađarska nije uspjela da dođe do gola, Maherc je pogodio prečku.

20 : 52 9. minut - Ponovo je neriješeno 3:3 Nije ovo bio dobar napad Srbije, nisu uspjeli Delfini da izgrade akciju, pa su ostali bez gola. U narednom napadu Viktor Rašović je isključen, a onda je Mađarska preko Janšika stigla do izjednačenja.

20 : 48 Kraj prve četvrtine, 3:2 za Srbiju! Kovač je bio isključen, ali Srbija nije uspjela da dođe do gola. Pokušao je Mandić, ali nije uspio.

20 : 48 7. minut - Srbija ponovo vodi Ponovo sjajni Lukić! Nikola Lukić je pogodio nakon što ga je Strahinja Rašović pronašao. Lukić je rješenje Srbije jer Mađari čuvaju Mandića i Jakšića vrlo agresivno i ne daju im šansu da dođu do gola.

20 : 45 6. minut - Glušac brani! Glušac je upisao drugu odbranu na meču. Srbija je imala brz napad, ali nije uspjela da dođe do gola, izgubila je loptu.

20 : 45 5. minut - Ostaje neriješeno Mađarska je stigla do gola, a onda je Srbija imala priliku da ponovo povede, ali je Jakšić na strani rivala napravio faul i Srbija je ostala bez novog gola.

20 : 43 Srbija vodi 2:1! 4. minut - Nikola Jakić je natjerao svojicu igrača da ga fauliraju, pa su obojica morala van, a onda je Radomir Drašović postigao gol! srbija vodi!

20 : 41 3' Petar Jakšić van igre Jakšić je zbog faula morao van igre, ali je Srbija čvrstom odbranom uspjela da se odbrani.

20 : 39 Nikola Lukić! Srbija je izjednačila, sad je 1:1! Lukić je pogodio nakon što su Mađari sačuvali Mandića i Jakšića.

20 : 38 1:0 za Mađarsku 3. minut - Nađ je pogodio prečku, ali se loptra odbila do njih, a onda je Martinović isključen na 18 sekundi. I na kraju je Vingvari pogodio.

20 : 36 1' Odbrana Glušca! Isključen je Dedović, ali Glušac je na golu! Ponovo je odbranio.

20 : 36 Počinje bobra za zlato! Spektakl u Beogradskoj areni je počeo! Mađarska je prva stigla do lopte i ona napada.

19 : 58 Srbija igra bez Miloša Ćuka! Reprezentacija Srbije značajno oslabljena ulazi u finale, bez Miloša Ćuka (35), jednog od nosilaca igre reprezentacije. Sastav Srbije: Filipović, Glušac, Mandić, S. Rašović. Ranđelović, Lazić, Drašović, Jakšić, Vico, Dedović, P. Jakšić, V. Rašović, Martinović, Lukić

19 : 57 Nikola Jakšić igra za Srbiju! Srbija će moći da računa na kapitena Nikolu Jakšića u meču protiv reprezentacije Mađarske. Jakić je u polufinalu protiv Italijana zaradio crveni karton, ali nije suspentovan za finalni meč. Nakon odluke o ukidanju suspenzije, Jakšić je na svom instragram profilu napisao: "Vidimo se u finalu".

19 : 57 Srbija je bila šampion 2006. i 2016. Srbija je bila šampion Evrope 2006. i potom 2016, kad je takođe bila organizator Evropskog prvenstva u vaterpolu. U borbi za prvaka kontinenta sastala se sa Mađarskom 2006. i tad je slavila 9:8, a 10 godina kasnije igrala je sa Crnom Gorom i tom prilikom pobijedila je 10:8.

19 : 56 Lukić: Ko bude imao veću želju, taj će da pobedi "Drago mi je što smo u finalu, ali cilj nismo ostvarili, hoćemo pobjedu. Već smo igrali sa njima i pobijedili ih. Vidjeli smo u četvrtoj četvrtini tog meča kako prednost lako može da se ispusti i to ne sme da nam se ponovi. Protiv Italije smo odigrali dobro, nadam se da neće biti padova. Što se finala tiče, ko bude imao veću želju, taj će da pobedi. Nadam se da ćemo to da budemo mi. Samo da izbegnemo te 'žute minute' i biće dobro", jasan je Nikola Lukić.

19 : 56 Jakšić: Ovo je najvažnija utakmica "Treba da se spremimo što bolje i neće biti problema. Ovo je najvažnija utakmica, daćemo sve od sebe. Moramo da budemo agresivniji od njih, jer oni tako igraju. Ako tako odigramo, neće biti problema. Nadam se i da će Arena da bude puna, jer nam daju veliku podršku", poručio je Petar Jakšić prije finala.