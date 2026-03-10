Rimejk "Čuvara plaže" ima novu Pamelu Anderson: Na snimanju serije zavela kolegu, pa se vjenčali u kaubojkama

Hasi Harison će igrati lik Nat, bivšu štićenicu koja je postala olimpijska sportistkinja i vrhunska spasilica na plaži.

Izvor: Youtube printscreen / Baywatch

Glumica Hasi Harison, poznata po ulozi u seriji "Yellowstone", pridružila se glumačkoj postavi nove verzije serije "Čuvari plaže". U seriji će glumiti uz Stivena Amela, a tumačiće lik koji podsjeća na ulogu kakvu je svojevremeno proslavila Pamela Anderson.

Harison će otelotvoriti Nat, bivšu štićenicu koja je postala olimpijska sportistkinja i vrhunska spasilica na plaži.

Lik Nat opisan je kao "briljantan, ambiciozan i izuzetno odan", kao i desna ruka i najbliža prijateljica glavnog lika Hobija Bjukenona, kojeg glumi Stiven Amel. "Nat od svih očekuje da se drže jednako visokih standarda kakve postavlja i sama sebi, što joj ponekad stvara probleme u odnosima na plaži i izvan nje."

Hasi Harison (35) slavu je stekla ulogom Laramie u popularnoj seriji "Yellowstone", gde je upoznala i sadašnjeg supruga Rajana Bingama, koji je u seriji glumio njenog partnera Vokera. Par se venčao 2024. godine na porodičnom imanju u Dalasu, gotovo godinu dana nakon što su potvrdili svoju vezu.

Za magazin Vogue otkrili su i detalje sa vjenčanja, za koje su gostima zadali temu "kaubojski black tie".

"Znala sam da želim vestern stil, ali morao je biti elegantan, sa tonovima istrošene kože, nežne čipke i rumenim nijansama boja", rekla je Harison. "Svaki izbor bio je odraz nas i bilo je neverovatno gledati kako sve to poprima svoj konačni oblik."

Nova generacija spasilaca

Radnja nove serije "Čuvari plaže", čija se premijera na Foxu očekuje u septembru ove godine, pratiće Hobija Bjukenona, sina legendarnog spasioca Miča. Priča počinje kada se na njegovim vratima pojavi Čarli (Džesika Belkin), ćerka za koju nije znao da postoji, a koja želi da nastavi porodičnu tradiciju spasavanja.

Čarli je opisana kao "neustrašiva, strastvena i povremeno nepromišljena" devojka koja ima potencijal da postane prava legenda, ali i mnogo toga da nauči od oca kojeg nikada nije upoznala. U seriji će glumiti i Tadeus Lagron kao Bred, a svoju originalnu ulogu Kodija Medisona ponovo će tumačiti Dejvid Čokači.

Serija koja je obeležila pop kulturu

Originalni "Baywatch", sinonim za crvene kupaće kostime i usporene snimke trčanja plažom, postao je svetski fenomen nakon premijere 1989. godine. Serija je proslavila svoje glavne zvijezde, Pamelu Anderson i Dejvida Haselhofa, i ostavila snažan trag u popularnoj kulturi.

Iz serijala je nastalo nekoliko spin-ofova, kao i filmska verzija iz 2017. godine sa Dvejnom Džonsonom i Zekom Efronom. "Odvažna spasavanja, netaknute plaže i ikonični crveni kupaći kostimi vraćaju se sa novom generacijom spasilaca koji se nose sa komplikovanim ličnim životima. Ova nova verzija pokazuje da postoji porodica u koju si rođen i porodica koju pronađeš", stoji u najavi nove serije.

