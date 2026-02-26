Serija "A Knight of the Seven Kingdoms" ima fantastične reakcije publike, a mi vam otkrivamo i šta nas čeka u drugoj sezoni.

Izvor: printscreen/youtube/ HBO Max

Kada je najavljena serija "A Knight of the Seven Kingdoms", mnogi su u startu bili spremni za hejt bez i da su joj dali šansu. Ovako nešto ne čudi ako se uzme u obzir završetak "Igre prestola" koji je do koske razočarao fanove.

Međutim, nakon prikazivanja, stvari su se promijenile i to toliko da je serija za kratko vrijeme postala jedan od favorita, iako je isprva mnogima prošla ispod "radara".

Pogledajte trejler:

A Knight of the Seven Kingdoms trejler Izvor: Youtube / HBO MAX

Zapravo, kvalitet serije definitivno pokazuje i činjenica da su se pojedini fanovi kultne serije "Breaking Bad" organizovali kako bi masovno spuštali ocjene novom serijalu "A Knight of the Seven Kingdoms" na IMDb-u samo da bi spriječili da ga nadmaši po prosječnoj ocjeni.

Naravno, ocjene same po sebi ne moraju da budu presudan faktor u tome da li će se nekome nešto dopasti, ali u slučaju ove serije posebno je zanimljivo to što je jedan relativno nenametljiv naslov uspio da pokrene snažan talas uzbuđenja fanova, ali i nadmetanja — reakciju kakva se obično vezuje samo za velike kulturne fenomene. To samo po sebi govori koliko je projekat uspo da privuče pažnju publike.

Vidi opis Jedna serija prijeti da nadmaši "Breaking Bad": Fanovi se udružili da joj obaraju ocjene Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT printscreen HBO MAX Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: YT printscreen HBO MAX Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: YT printscreen HBO MAX Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: YT printscreen HBO MAX Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: YT printscreen HBO MAX Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: YT printscreen HBO MAX Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: YT printscreen HBO MAX Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: YT printscreen HBO MAX Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: YT printscreen HBO MAX Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: YT printscreen HBO MAX Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: YT printscreen HBO MAX Br. slika: 11 11 / 11

O čemu se radi u "A Knight of the Seven Kingdoms"?

Prva sezona prati početke prijateljstva i zajedničkog putovanja viteza ser Dankana Visokog i njegovog mladog štitonoše Egona Targarjena, poznatih kao Dank i Eg. Radnja je smještena gotovo vijek prije događaja iz "Igre prestola", u period kada je dinastija Targarjen još na vlasti, ali su zmajevi već nestali, a političke tenzije tinjaju ispod površine.

Izvor: printscreen/youtube/ HBO Max

Priča počinje nakon smrti Dankovog učitelja, viteza čiji identitet i čast Dank pokušava da naslijedi, iako nema plemićko porijeklo niti formalno obrazovanje. Na jednom turniru upoznaje dječaka Ega, koji krije svoje pravo porijeklo — činjenicu da je princ iz kraljevske porodice.

Izvor: printscreen/youtube/ HBO Max

Njih dvojica kreću na put kroz Vesteros, gdje se susreću sa plemstvom, običnim narodom i moralnim dilemama koje testiraju Dankovu predstavu o viteštvu.

Centralni događaj sezone vezan je za veliki turnir, koji prerasta u politički i lični sukob sa ozbiljnim posljedicama.

Izvor: printscreen/youtube/ HBO Max

Kroz taj zaplet istražuju se teme časti, društvenih razlika, odgovornosti i identiteta, dok odnos između glavnih junaka postepeno prerasta u snažno prijateljstvo zasnovano na poverenju i međusobnom učenju.

Serija je zasnovana na djelima pisca Džordža R. R. Martin i naglašava intimniji, karakterom vođen pristup fantaziji — fokus je više na ljudskim pričama i moralnim izborima nego na velikim bitkama i spektaklu.

Šta donosi druga sezona?

Radnja druge sezone zasniva se na noveli "The Sworn Sword" ("Zakleti mač") i trenutno je u fazi produkcije. Nova priča vodi gledaoce u Dorn, jednu od oblasti Vesterosa, gde će fokus biti na posljedicama ranijih događaja i razvoju glavnih junaka.

Izvor: printscreen/youtube/ HBO Max

Kroz putovanja ser Dunkana Visokog i mladog princa Egona Targarjena, sezona će se više baviti temama odgovornosti, sazrijevanja i moralnih izbora koji oblikuju karakter.

Za razliku od uvodne priče o porijeklu i pronalaženju sopstvenog mjesta, nastavak će prikazati kako se junaci snalaze u složenijim političkim i društvenim okolnostima, dok prolaze kroz sela, krčme i zabačene krajeve među običnim narodom.

Producenti su već najavili dugoročan plan razvoja priče kroz više sezona (čak do 15), što znači da publiku očekuje opsežna i detaljno razrađena avantura u ovom svijetu.

(MONDO)