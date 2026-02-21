Krimi serija od 7 sezona je toliko dobra da je pokrenula franšize: Nastala po hit romanu, i idealna je za vikend bindž

Ukoliko tražite odličnu krimi seriju sa elementima trilera, "Bosch" je idealna za vikend bindžovanje.
Već sedam godina, serija "Bosch", nastala po romanima Majkla Konelija, jedan je od najgledanijih kriminalističkih naslova na platformi Prime Video. Priča prati inspektora za ubistva Harija Boša, izuzetno talentovanog, ali i problematičnog, čiji profesionalni instinkt oblikuju lične traume iz prošlosti.
Uspjeh serije doveo je do stvaranja čitave televizijske franšize, uključujući nastavke poput "Bosch: Legacy i Ballard", koji nastavlja priču tamo gdje je original stao. S obzirom na to da Koneli i dalje piše nove romane, očekuje se da će se ovaj kriminalistički univerzum širiti na još novih naslova.
Interesantno je da je pisac Majkl Koneli 2025. godine u svoj književni svijet uveo novog lika — detektiva Stilvela, što otvara mogućnost za još jedan televizijski spin-of.Izvor: pritnscreen/youtube/Amazon Prime Video UK & IE
Roman pod nazivom "Ironwood" biće objavljen 2026. godine, a kasnije iste godine očekuje se i 26. knjiga o Hariju Bošu.
O čemu se radi u "Bosch-u" po sezonama?
- 1. sezona: Detektiv Hari Boš istražuje smrt dječaka čije su kosti pronađene u brdima Los Anđelesa, što ga vodi do mračne mreže zločina i zlostavljanja. Paralelno, suočava se sa suđenjem zbog ubistva osumnjičenog tokom policijske intervencije, što dovodi u pitanje njegove metode rada.
- 2. sezona: Fokus je na ubistvu holivudskog producenta, ali slučaj se brzo komplikuje i povezuje sa organizovanim kriminalom i prošlošću rata u Avganistanu. U isto vreme, Boš pokušava da reši i lične probleme u odnosu sa ćerkom.
- 3. sezona: Boš istražuje ubistvo beskućnika, ali otkriva da žrtva ima tajni identitet i veze sa mnogo većom zavjerom. Istovremeno, pojavljuju se novi dokazi o ubistvu njegove majke iz prošlosti, što ga ponovo uvlači u ličnu potragu za pravdom.
- 4. sezona: Novinar biva ubijen neposredno pre nego što objavi veliku priču o korupciji u policiji, a Boš pokušava da pronađe ubicu dok se unutar LAPD-a šire političke tenzije. Sezona snažno prikazuje sukobe unutar sistema.
- 5. sezona: Centralni slučaj je ubistvo farmaceuta povezano sa prodajom opasnih lijekova na ulici. Paralelno se vodi istraga protiv samog Boša zbog stare operacije podmetanja dokaza, pa je njegova karijera ozbiljno ugrožena.
- 6. sezona: Radnja počinje brutalnim ubistvom ljekara, ali slučaj ubrzo vodi do domaćeg terorizma i planiranog napada velikih razmjera. Ovo je jedna od najnapetijih sezona sa snažnim političkim i bezbjednosnim temama.
- 7. sezona: Posljednja sezona prati istragu podmetnutog požara u kojem strada djevojčica, što vodi do opasne kriminalne organizacije. Istovremeno, Boš se bori protiv korupcije unutar policije i donosi odluke koje će mu promeniti život i karijeru.