Od romanse do tragedije: Serija "Love Story" donosi intimnu i tužnu priču o Kenediju Mlađem i Kerolin

Nova serija prati tragičnu ljubavnu priču između sina američkog predsjednika i njegove izabranice.

Serija "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette" trenutno se emituje epizoda po epizoda i prati strastvenu ali i tragičnu ljubavnu priču jednog od najpoznatijih parova 20. vijeka.

Serija, koja se može gledati na kanalima FX i streaming platformi Hulu (kao i na Disney+ u mnogim zemljama), donosi detaljan prikaz njihove veze, od prvog susreta do zajedničkog života i kobne sudbine.

U prvom talasu, publika je 12. februara imala priliku da pogleda prve tri epizode, dok se ostatak, ukupno devet epizoda, objavljuje svake sedmice, sa završnom epizodom planiranom za 26. mart 2026. godine.

Serija se fokusira na sudbinu Džona F. Kenedija Mlađeg i Kerolin Baset-Kenedi, od njihovog intenzivnog odnosa i romantičnog braka 1996. godine, do tragičnog kraja kada su oboje, zajedno sa njenom sestrom, izgubili život u avionskoj nesreći 1999. godine.

Svaka epizoda gradi narativ njihove veze kroz emotivne trenutke, pritisak javnosti i unutrašnje izazove s kojima su se suočavali, a mnogi gledaoci prate razvoj događaja sa velikim interesovanjem, znajući unaprijed da je priča obilježena ljubavlju, slavom ali i tužnim završetkom.