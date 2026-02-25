Ne nasjedajte na prevaru pri kupovini automobila: Ovakve oglase zaobilazite u širokom luku

Razmislite prije nego što uvezete automobil iz inostranstva. Otkrijte kako da prepoznate potencijalne prevare i obezbijedite siguran uvoz vozila.

Izvor: shisu_ka/Shutterstock

"Tvoj automobil iz snova čak i upola jeftiniji nego u tvojoj zemlji. Sa dostavom na kućnu adresu. Sve formalnosti ćemo završiti umjesto tebe. Pomoći ćemo da uvezeš bilo koji automobil".

Kada tražimo polovni automobil na internetu, prije ili kasnije naići ćemo na ovakve reklame i oglase, a često i na Jutjub snimke koji pokazuju koliko se navodno jeftino mogu kupiti i uvesti " polovni automobili iz snova" iz inostranstva. Do sada se najčešće radilo o vozilima iz SAD, a sada se sve češće isti mehanizam primjenjuje i kod uvoza automobila iz Kine.

Neki od tih oglasa za polovne automobile potiču od poštenih uvoznika, ali ne svi! Pojedine ponude za uvoz polovnih automobila su prave zamke, iako će se neki kupci toga postati svjesni tek nakon nekoliko godina.

U čemu se u takvim slučajevima može kriti prevara i šta bi kod nas trebalo da upali crvenu lampicu?

Pazite kome dajete punomoć

Na prvi pogled sve može djelovati ozbiljno i pošteno. Tražimo ponudu, a posrednik nam šalje linkove ka stranim oglasimaili aukcijama: cijena je povoljna, postoje fotografije, izvještaji o eventualnim nezgodama, dokumentacija. Kada se ozbiljno zainteresujemo za određeni automobil, gotovo uvijek se odmah pokreće pitanje uplate kapare ili avansa (to nije isto - avans je povratan bez obzira na razlog neizvršenja ugovora, pa je u teoriji bezbjedniji za kupca.

Kapara je nepovratna ako je krivica na strani kupca, a ako je krivica na strani prodavca, treba da bude vraćena u dvostrukom iznosu. Avans je oblik djelimične pretplate, dok je kapara sredstvo obezbjeđenja). To samo po sebi nije ništa neobično - uvoznik mora da snosi određene troškove, pa je razumljivo da želi da se zaštiti od neozbiljnog klijenta.

Međutim, u ovoj fazi treba veoma pažljivo provjeriti dokumenta - da li potpisujemo ugovor sa legalno registrovanom firmom kojoj povjeravamo uvoz automobila ili, pak, dajemo nekome punomoć da u naše ime kupi vozilo i završi sve formalnosti. Ova druga varijanta nosi znatno veći rizik.

Zašto su automobili tako jeftini?

Veoma niska cijena automobila može imati nekoliko uzroka:

ponuda je od početka do kraja prevara čiji je cilj samo izvlačenje novca od klijenta - bilo kroz avans, bilo za cijeli automobil

tehničko stanje vozila je drugačije od obećanog - na primjer, automobil je havarisan, bio je poplavljen ili je jednostavno neispravan

vozilo ima pravne nedostatke

automobil treba da bude uvezen uz korišćenje ilegalnih "trikova", na primjer sa umanjenom carinskom vrijednošću

Izuzetne prilike se dešavaju rijetko. Ako neka firma nudi "fantastičnu ponudu" za "fantastičnom ponudom", treba biti krajnje oprezan.

Ako firma uvozi automobil za nas i ispostavi se da sa vozilom nešto nije u redu (nije u skladu sa ugovorom), imamo pravo da raskinemo ugovor i zahtijevamo povraćaj uloženog novca, čak i nakon kupovine, ukoliko se ispostavi da je automobil imao skrivene mane.

Posrednik griješi - vi snosite posljedice

Pravi problemi nastaju kada date punomoć nepoštenom posredniku da u naše ime uveze automobil i završi formalnosti. U tom slučaju takav posrednik nije strana u transakciji.

Ne dopada nam se automobil koji je stigao?

To nije njegov problem - "takav ste tražili". Čak i ako se nepošteni posrednik kasnije pronađe (što često nije jednostavno, jer mnogi od njih stalno žive u inostranstvu), on će se braniti tvrdnjom da je sve radio po nalogu svog nalogodavca, prenosi auto-swiat.pl.

(Kamatica/MONDO)