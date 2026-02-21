Baki Prasetu spaljen džip od 500.000, Simi slupao auto od 200.000 €: Odakle jutjuberima novac za luksuzna vozila?

Nakon nekoliko incidenata sa automobilima jutjubera, javnost nije mogla da se ne zapita odakle im novac za ovako skupe mašine

Izvor: pritnscreen/youtube/Simi/Baka Prase

Samo par dana nakon što je Boganu Iliću, poznatijem kao Baka Prase, zapaljen džip mercedes G brabus 800 4x4˛ vrijedan pola milion evra, uslijedila je vijest i da je njegov kolega jutjuber Bojan Simonović Simi pod dejstvom alkohola izazvao udes u kojem je uništio svoj automobil BMW M4 od 200.000 evra.

Izvor: pritnscreen/youtube/Simi

Ovako je izgledao džip Bake Praseta:

Javnost nije mogla, a da se ne zapita odakle domaćim jutjuberima novac za tako luksuzne automobile, kad je poznato da se od pregleda ne zarađuje toliko dobro.

Hvali se skupocjenim automobilima

Upravo je Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, najistaknutiji primjer jutjubera koji se hvali skupocjenim vozilima. On je, podsjetimo, otkrio i da mu je uništen i porše Mansory vrijedan oko 700.000 evra, kada ga je vozač drugog automobila udario otpozadi.

Baka Prase Porše Mansori Izvor: YouTube

Prema dostupnim podacima na internetu, Baka je u svojoj kolekciji imao i dva lamborginija od po 200.000 evra, kao i mercedes AMG kabriolet, koji je daleko jeftiniji od ovih modela. Njegova vrijednost je oko 70.000 evra.

Pogledajte neka vozila iz njegove kolekcije:

I drugi jutjuberi vole luksuzna vozila, pa tako Stefan Janković Muđa vozi BMW M seriju, skuplje Audi modele, a sportske automobile koristi za svoj sadržaj. On za razliku od Bake Praseta više novca ulaže u nekretnine, ali i ne pokazuje luksuz kao on.

Izvor: Mondo / Mudja

Kupuju na lizing, neki iznajmljene predstavljaju kao svoje

Čoda, Deks Rok, S3dV najčešće voze automobile u vrijednosti od 40.000 do 100.000 hiljada evra i to BMW, Audi i Mercedes i uglavnom ih kupuju na lizing.

Čoda kao Devito

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Ima i onih automobila koji jutjuberi iznajmljuju, a predstavljaju kao svoje, samo da bi snimili što bolji sadržaj.

Većina ljudi vjeruje da oni od pregleda zarađuju mnogo, ali ipak njihova glavna zarada dolazi od sponzorstva. Kada su u pitanju Jutjub pregledi na Balkanu, zarada za milion pregleda je od 500-2.500 evra, ali veliki kanali mogu godišnje zaraditi desetine ili stotine hiljada evra.

Velika kampanja donosi do 50.000 evra

Ipak, ozbiljan novac se uglavnom zarađuje od sponzorstva. Jutjuberi najčešće reklamiraju online kazina, kladionice, mobilne aplikacije, kripto platforme i energetska pića. Jaka imena među influenserima za jednu kampanju, prema pričama upućenih, uzimaju od 5.000 do 50.000 evra po kampanji. Posebno su strimovi kockanja i kazina ogromni prihodi. Na Instagramu po objavi zarađuju od 2.000 do 10.000 evra i to nekoliko puta mjesečno.

Kada steknu određenu svotu novca mnogi započinju sopstveni biznis i to uglavnom imaju svoje brendove garderobe, organizuju događaje, ali otvaraju i online prodavnice.

Veliki strimer može uzeti hiljade evra mjesečno samo od publike i to preko donacije fanova, plaćenih članova ili putem superčeta.

Pogledajte, primjera radi, kako izgleda luksuzni stan Bake Praseta kojim se počastio:

Vidi opis Baki Prasetu spaljen džip od 500.000, Simi slupao auto od 200.000 €: Odakle jutjuberima novac za luksuzna vozila? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Baka Prase Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: YouTube/Baka Prase Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YouTube/Baka Prase Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube/Baka Prase Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YouTube/Baka Prase Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YouTube/Baka Prase Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YouTube/Baka Prase Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube/Baka Prase Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/Baka Prase Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/Baka Prase Br. slika: 10 10 / 10

Bonus video:

Pogledajte 00:41 NOVI DETALJI PALJENJA AUTOMOBILA BAKA PRASETA OD POLA MILIONA EVRA! Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(Kurir.rs/MONDO)