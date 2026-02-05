Upao na Epstinovo ostrvo: Jutjuber se ušunjao na "mjesto grijeha", sad tvrdi da ga progone crni džipovi

Jutjuber, koji je uspo da se probije na ostrvo Džefrija Epstina i tamo snimi video, bio je prinuđen da se javno izvini, nakon što je, kako tvrdi, počeo da dobija prijetnje.

Popularni jutjuber, Niko Grig, samostalno je odlučio da se neopaženo ušunja na ozloglašeno ostrvo Džefrija Epstina, Litl Sent Džejms, koje se nalazi na Američkim Devičanskim Ostrvima i za koje se vjeruje da je bilo poprište brojnih ilegalnih aktivnosti, piše Index.hr.

Pokušaj snimanja ozloglašenog ostrva

Video je objavljen na Grigovom Jutjub kanalu u januaru, neposredno prije nego što je američko Ministarstvo pravde objavilo najnoviju seriju dokumenata povezanih sa Epstinom. Iako se u tim spisima od tada pominje veliki broj poznatih imena, to nije obeshrabrilo influensera da svim sredstvima pokuša da se domogne ostrva.

Grig je otputovao na Američka Devičanska Ostrva, gdje je, posle nekoliko neuspješnih pokušaja, posljednjeg dana boravka zajedno sa prijateljima izveo završni pokušaj da dođe do imanja.

Novi vlasnik planira izgradnju rizorta

Snimak koji je objavio na Jutjubu 30. januara otkrio je da se na ostrvu i dalje nalaze ljudi. Grig je objasnio da je godinama nakon Epstinove smrti, dok je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu se**ualne eksploatacije, ostrvo na kraju prodato milijarderu Stivenu Dekofu. Ovaj biznismen kupio je ostrva Grejt Sent Džejms i Litl Sent Džejms za 60 miliona dolara preko svoje kompanije SD Investments, iako je cijena iznosila 125 miliona dolara.

Nakon nekoliko neuspešnih pokušaja, Grig je uspeo da se probije do imanja.

Dekof je najavio da planira da ostrvo pretvori u rizort namenjen isključivo odraslima. Grig je uspio da pristane na obalu, a u videu, koji je do sada zabilježio više od 3,1 milion pregleda, naveo je da je sa obale mogao da vidi građevinske radove. Takođe je tvrdio da je, dok je obilazio ostrvo džet-skijem, primetio ljude u golf-vozilima koji su ga snimali.

Ipak, nije mogao slobodno da se kreće po ostrvu. Uspio je da dođe samo do plaže Litl Sent Džejmsa, pri čemu je, kako je naveo, nagazio na nekoliko morskih ježeva.

Tvrdi da ga prate, pa se izvinio

Grig je u međuvremenu na TikTok-u objavio da ga, kako tvrdi, prate crni terenci marke Escalade, koji svakodnevno stoje ispred njegove kuće. U snimku se izvinio svima koje je svojim postupkom možda uvredio.

"Koliko ja znam, to bi mogli da budu prijatelji Džefrija Epstina. Ako sam nekoga naljutio, žao mi je i želim da se sve ovo završi", poručio je.

Sam ostrvski kompleks pretraživao je FBI nakon smrti Epstina. Do sada je objavljeno više od tri miliona dokumenata, koji su deo "Epstinovih dokumenata".

Pogledajte putovanje popularnog jutjubera na ovo ostrvo:

