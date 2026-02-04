logo
Tramp izvrijeđao novinarku zbog pitanja o Epstinu: Zacrvenio se i vikao na nju u prepunoj Ovalnoj sobi (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Tramp ponovo izvrijeđao novinarku CNN-a zbog pitanja o Epstinu.

Tramp ponovo izvrijeđao novinarku CNN-a Izvor: x.com/Mike Sington

Američki predsjednik Donald Tramp burno je reagovao na pitanje novinarke "CNN-a" Kejtlin Kolins o novoobjavljenim fajlovima Džefrija Epstina, osuđenog sek**alnog predatora koji je preminuo u zatvoru 2019. godine u Njujorku dok je čekao suđenje. On je već bio grub prema njoj početkom decembra 2025. kada mu je postavila pitanje o balskoj dvorani Bijele kuće na šta je on takođe neadekvatno reagovao i uvrijedio ju je.

  • Novinarka "CNN-a" Kejtlin Kolins: Gospodine predsjedniče, šta biste rekli žrtvama Džefrija Epstina?
  • Donald Tramp: Vi ste toliko loši i zli. Vi ste najgora novinarka. Nije ni čudo što CNN nema gledanost zbog ljudi kao što ste vi.

Potom se Tramp okrenuo ka svojim saradnicima i komentarisao je izgled novinarke uz riječi "Ona je tako mlada žena". Zamjerio joj je što se "malo smije".

  • Donald Tramp: Nikada vas nisam video da se smijete. Trebalo bi da vas je sramota

Nije poznato kakva je bila njena reakcija. Tramp na kraju nije odgovorio na njeno pitanje, ali je o tome govorio u ponedjeljak 2. februara kada se obratio medijima u Ovalnoj kancelariji Bijele kuće.

On tvrdi da je Epstin radio protiv njega na predsjedničkim izborima. Nije precizirao kako i na kojim izborima.

Tagovi

Donald Tramp novinari Džefri Epstin uvrede

