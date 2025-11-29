Mora da plati 2,500 KM: Načelnik Šipova provstepeno proglašen krivim zbog vrijeđanja i diskriminacije novinara

Osnovni sud u Banjaluci je, prvostepenom presudom, potvrdio diskriminaciju načelnika opštine Šipovo Milana Kovača prema novinarima Aleni Beširević i Harunu Dinareviću, a riječ je o prvoj presudi ovakvog tipa u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Opština Šipovo

Novinari Beširević i Dinarević su podnijeli tužbu protiv Kovača nakon što ih je telefonski vrijeđao zbog istraživačkog teksta "Šume Srpske u službi Dodikovog finansijskog i političkog blagostanja", koji su objavili na portalu Naratorium, piše "Klix".

Kovač je nazvao Dinarevića, glavnog i odgovornog urednika portala, i upitao "Što pišeš o meni", zatim ga je izvrijeđao. Slične uvrede upućene su i novinarki Beširević. Razgovor je obilovao i neprimjerenim izjavama u kojima načelnik poziva novinare da dođu u njegov kabinet i oralno ga zadovolje.

Ovakvo ponašanje je ocijenjeno neprihvatljivim, a u sudskoj presudi se navodi da je Kovač "nastojao poniziti i uvrijediti tužioce kao novinare, kao ljudska bića, povrijedio je njihovo dostojanstvo na opscen, lascivan, degradirajući, ponižavajući, vrijeđajući govor sasvim neprimjeren osobi koja je političar, trenutno na funkciji načelnika Opštine Šipovo".

Zbog diskriminacije novinara dobio je novčanu kaznu, i to 1.500 KM kao odšteta Dinareviću i 1.000 KM odštete Beširević.

Novinarka Beširević je kazala da ovo nije njena pobjeda, niti pobjeda Naratoriuma, nego cijele novinarske zajednice u BiH.

"Presuda ustvari dolazi kao rezultat saradnje sjajnih ljudi i profesionalaca. Ostvarena je uz podršku Udruženja BH novinari i izvanrednih advokata - Biljane Radulović koja je započela proces i Jovane Kisin Zagajac koja ga je dovela do kraja. Presuda potvrđuje da dostojanstvo može pobijediti zloupotrebu moći. Međutim, u momentu u kojem svjedočimo borbi za opstanak javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovina teško je govoriti o novinarskim pobjedama", isatkla je Beširević.

Dinarević naglašava da ova presuda otvara vrata zdravijem odnosu političara i novinara, u kojem bi političari osjećali odgovornost za svoje riječi.

"Ova presuda se može tumačiti kao presedan koji će utrti put drugim novinarima koji dožive diskriminaciju od strane ljudi na poziciji moći. Nadam se će onda barem malo uticati na vokabular i ton političara kada se obraćaju drugima čijim stavovima nisu zadovoljni", kazao je Dinarević.

Jovana Kisin Zagajac je za Detektor kazala da se ovaj predmet, u odnosu na ostale u kojima se štite novinari, razlikuje po tome što obuhvata i diskriminaciju, a ne samo klevetu i ugrožavanje prava na slobodu izražavanja.

U presudi je takođe i sud bio oštar prema Kovaču, što je novinarskoj zajednici pomalo neočekivano, s obzirom na pasivni pristup pravosuđa prema medijskim radnicima. Sud je naglasio da "naprosto ovakvo ophođenje ne može se nazvati mišljenjem i vrijednosnim sudom, već običnim prostačkim izražavanjem koje ne priliči tuženom kao osobi koja obavlja određene političke funkcije i uloge u našem društvu".

Takođe, u obrazloženju presude stoji, "Iz govora tuženog sud zaključuje da se sadržaj njegovog govora ne može opravdati ničim, pa čak ni izrevoltiranošću za koju ovaj navodi da je imao nakon što je pročitao tekstove tužilaca. U skladu s navedenim, sud iz govora tuženog utvrđuje da njegov govor sadrži sve elemente uznemiravanja koje je jedan od oblika diskriminacije, jer je svojim govorom povrijedio dostojanstva tužilaca tako što ih je brojnim vulgarnostima pokušao zastrašiti, degradirati, ponižavati i biti uvredljiv".

Tuženi ima pravo na žalbu s obzirom na to da je riječ o prvostepenoj presudi.