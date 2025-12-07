logo
"Ona je glupa i gadna": Donald Tramp ne prestaje da vrijeđa i ponižava novinarke

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Donald Tramp izvrijeđao novinarku "CNN-a".

tramp izvrijeđao novinarku cnn-a Izvor: x.com/Mike Sington

Američki predsjednik Donald Tramp izvrijeđao je javno novinarku "CNN-a" Kejtlin Kolins na svojoj društvenoj mreži "Truth social". U podužoj objavi ju je kritikovao nakon što je ona njemu postavila pitanje o povećanju troškova nove Balske dvorane Bijele kuće

Tramp ju je nazvao "glupom i gadnom". Takođe, napisao je da "CNN" pravi lažne vijesti (Fake news).

"Kejtlin Kolin s lažih vesti CNN, uvijek glupa i gadna, pitala me je zašto nova Balska dvorana košta više nego što se prvobitno mislilo prije godinu dana. Rekao sam zato što će biti dvostruko veća, a kvalitet završne obrade i enterijera je podignut na najviši nivo.

Cijeli projekat je ispod budžeta i ispred planiranog rasporeda, kao i svi moji poslovi. Cijeli projekat se finansira privatnim donacijama, a ne novcem poreskih obveznika.

Fejk njuz CNN, i čovjek koji vodi sve njihove operacije koji je i vlasnik, je jedan od najgorih u tom biznisku. Njihovi rejtinzi su toliko niski da uopšte više nisu relevantni", naveo je Tramp.

Da podsetimo, Tramp je skupio oko 350 miliona dolara za renoviranje balske sale zbog čega je srušeno istočno krilo Bijele kuće. Takođe, ovo nije prvi put da se ovako ophodi prema novinarima s obzirom da je nedavno na konferenciji za medije novinarku nazvao "glupom" zbog pitanja koje je postavila.

