Tramp pomilovao ćurke uz političke šale na račun Bajdena (VIDEO)

Tramp pomilovao ćurke uz političke šale na račun Bajdena (VIDEO)

Autor N.D. Izvor mondo.ba
0

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp održao je tradicionalnu ceremoniju pomilovanja ćurki za Dan zahvalnosti u dvorištu Bijele kuće, gdje je ovog puta pomilovao dvije ćurke – Gobl i Vadl.

profimedia-1054582518.jpg Izvor: Gripas Yuri/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tramp nije propustio priliku da događaj iskoristi za političke poruke i šale na račun svog prethodnika Džoa Bajdena.

Ćurke su izabrane onlajn glasanjem studenata Sjeverne Karoline. Međutim, Vadl je "pobjegla".

Trump je ceremoniju iskoristio za šalu tvrdeći da su Bidenova prošlogodišnja pomilovanja „nevažeća“, jer je, kako je rekao, korišten autopen, ređaj za automatsko potpisivanje dokumenata, piše The Hill.

„Nakon temeljite i vrlo rigorozne istrage… utvrdili smo da je Uspavani Bajden koristio autopen za pomilovanje ćurki“, rekao je Trump, u svom prepoznatljivom satiričnom tonu, navodeći da su u „istragu“ bili uključeni FBI, CIA i, kako je dodao, „Ministarstvo svega“, misleći na Bijelu kuću.

Tramp se, kao i obično, dotakao i svojih političkih rivala, pa je govoreći o ćurkama rekao da je u prvi mah želio da ih nazove „Čak i Nensi“, po čelnicima demokrata Šumeru i Pelosi, ali je dodao: „Shvatio sam da ih onda ne bih pomilovao.“

Ceremonija je kulminirala zvaničnim pomilovanjem Gobl nakon čega je Trump naglasio da mu sada više ništa ne prijeti.

"Gobl, samo želim da ti kažem, ovo je veoma važno. Ovim si bezuvjetno pomilovana. Waddle je nestala u akciji, ali to je uredu", rekao je.

