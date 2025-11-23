logo
Tramp: Ukrajinci nezahvalni na našim naporima

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da Ukrajina nije zahvalna za napore Amerike u vezi sa ratom sa Rusijom, čak i dok američko oružje i dalje pristiže.

donald tramp Izvor: Youtube/ Fox News/Screenshot

"Ukrajinsko rukovodstvo pokazalo je nultu zahvalnost za naše napore, a Evropa nastavlja da kupuje naftu od Rusije", objavio je Tramp na mreži "Trut sošl".

On je dodao da SAD nastavljaju da prodaju ogromne količine oružja NATO savezu za distribuciju u Ukrajini.

Tramp je ovo objavio u vrijeme kada su se američki, ukrajinski i evropski zvaničnici sastali u Ženevi radi razgovora o nacrtu plana o okončanju rata koji je predstavio Vašington.

Donald Tramp Ukrajina

