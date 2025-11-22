Tramp o mirovnom planu za Ukrajinu: Ovo nije moja konačna ponuda

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da plan Vašingtona za rješavanje sukoba u Ukrajini nije konačna ponuda vlastima u Kijevu.

Izvor: Youtube/ Fox News/Screenshot

"Željeli bismo da postignemo mir. To je trebalo davno da se desi. Pokušavamo da okončamo sukob na ovaj ili onaj način", istakao je američki predsjednik, prenio je TASS.

Tramp je ranije rekao da je rok do 27. novembra adekvatan vremenski okvir za Ukrajinu da pristane na plan od 28 tačaka, koji su predložile SAD.

Reporter: Is this your final offer to Ukraine?



Trump: No.pic.twitter.com/CXxqrmJSay — Clash Report (@clashreport)November 22, 2025

Prema njegovim riječima, SAD neće obustaviti sankcije Rusiji dok čekaju da sukobljene strane prihvate mirovni plan.