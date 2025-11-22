Sporne najmanje tri tačke: EU odbacuje ključne stavke Trampovog mirovnog plana za Ukrajinu

"Moramo pretvoriti EU u evropski NATO, jer se više ne možemo osloniti na Sjedinjene Države"

Lideri vodećih članica Evropske unije sutra će na sastanku u Ženevi sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom i specijalnim predstavnikom Stivom Vithofom saopštiti da se ne slažu sa najmanje četiri tačke iz mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trampa, objavio je danas Bild.

Kako navodi njemački list, pozivajući se na svoje izvore, za Evropljane je prvi problem prijedlog da se prizna suverenitet Rusije nad nekim ukrajinskim teritorijama, među kojima su i strateški veoma važni regioni poput Krima i Donbasa.

Pored toga, Evropska unija ne može da prihvati ni prijedlog da se broj pripadnika ukrajinske vojske ograniči na 600.000, jer ona i sada ima neuporedivo manje vojnika nego ruska vojska, prenosi Ukrajinska pravda.

Njemački kancelar Fridrih Merc takođe želi da jasno stavi do znanja Trampovom timu da bi bezbjednosne garancije koje Rusija treba da pruži Ukrajini mogle da se ispostave bezvrijednim.

Ono što posebno iritira Merca, navodi Bild, jesu Trampovi planovi u vezi sa zamrznutom ruskom imovinom, vrijednom oko 300 milijardi evra, jer je njemački kancelar jedan od vodećih zagovornika da EU iskoristi značajan dio tih sredstava da bi se Ukrajini obezbijedio kredit od 140 milijardi evra, koji bi vraćala samo ukoliko joj Rusija plati ratnu štetu.

I predsjednik Evropske narodne partije Manfred Veber takođe je pozvao na značajne promjene američkog mirovnog plana i poručio da se to ne tiče samo Ukrajine, već se radi o bezbjednosti cijele Evrope.

"Postoje tri pitanja. Prvo, Ukrajina mora biti u stanju da suvereno odluči da li treba da ustupi teritoriju i to joj ne smije biti nametnuto. Drugo, Ukrajina mora biti vojno ojačana, a ne oslabljena i treće, moramo pretvoriti EU u evropski NATO, jer se više ne možemo bezuslovno oslanjati na Sjedinjene Države", rekao je Veber.