"Ukrajinske granice se ne mogu mijenjati silom": Evropska komisija žestoko kritikovala Trampov plan

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
1

Ursula Fon der Lajen poručuje da se ukrajinske granice ne mogu mijenjati silom i da EU mora imati ključnu ulogu u mirovnom sporazumu, dok svijet pregovara o Trampovom planu za okončanje rata.

Fon der Lajen kritikovala Trampov plan za ukrajinu Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

"Ukrajinske granice ne mogu se mijenjati silom, njena vojska ne može se smanjiti i ostaviti zemlju ranjivom na napad, a Evropska unija mora imati centralnu ulogu u mirovnom sporazumu za Ukrajinu", poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Izjava fon der Lajen dolazi u trenutku kada visoki zvaničnici iz Sjedinjenih Država, Ukrajine i savjetnici za nacionalnu bezbjednost Francuske, Velike Britanije i Njemačke u Ženevi vode razgovore o nacrtu plana Vašingtona za okončanje rata u Ukrajini.

"Svaki vjerodostojan i održiv mirovni plan mora prije svega da zaustavi ubijanje i okonča rat, a ne da sije sjeme za budući sukob", navela je šefica Evropske komisije, podsjetivši na ključne elemente potrebne za pravedan i trajan mir i suverenitet Ukrajine.

Trampov plan traži velike ustupke

"Prvo, granice se ne mogu mijenjati silom. Drugo, kao suverena nacija, Ukrajina ne može imati ograničenja za svoje oružane snage koja bi zemlju učinila ranjivom na buduće napade i time potkopala evropsku bezbjednost", istakla je fon der Lajen.

"I treće, u obezbjeđivanju mira za Ukrajinu mora se u potpunosti odraziti centralna uloga Evropske unije. Ukrajina mora imati slobodu i suvereno pravo da bira svoju sudbinu. Izabrala je evropsku budućnost", naglasila je predsjednica Komisije.

Pregovori o mirovnom planu američkog predsjednika Donalda Trampa o Ukrajini počeli su danas u Ženevi. Održani su sastanci Ukrajine s predstavnicima evropskih saveznika, Njemačke, Britanije i Francuske, a sljedeći korak su razgovori s američkom delegacijom.

Ukrajina se uz podršku Zapada bori protiv ruske agresije gotovo četiri godine. Trampov plan od 28 tačaka traži da Ukrajina napravi velike ustupke, a ukrajinski predsjednik nagovijestio je da njegova vlada planira da predloži alternativu.

(MONDO/Index)

Hah

Sto ne posalje ona svoju porodicu da brani ukrajinu i gine za nju kad joj je toliko stalo.

