logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp izgubio 1,1 milijardu dolara za dva mjeseca: Imovina mu pala na 6,2 milijarde

Tramp izgubio 1,1 milijardu dolara za dva mjeseca: Imovina mu pala na 6,2 milijarde

Autor Dušan Volaš Izvor forbes
0

Imovina Trampa pala za 1,1 milijardu dolara od septembra.

Tramp izgubio 1,1 milijardu dolara za dva mjeseca Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Imovina američkog predsjednika Donalda Trampa pala je od septembra ove godine za 1,1 milijardu dolara na 6,2 milijarde dolara, piše "Forbs" u svojoj analizi. Kao ključni razlog navodi se veliki pad akcija njegove medijske i tehnološke grupacije TMTG zbog nestabilnosti na tržištu.

Vrijednost dionica TMTG je na zatvaranju američkih berzi u petak iznosila 10,33 dolara. To je, prema pisanju "Forbsa", blizu istorijskog minimuma.

U septembru ove godine Trampova imovina procijenjena je bila na 7,3 milijardi dolara. Tada je američki predsjednik zauzeo 201. mesto na globalnoj listi milijardera.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Donald Tramp bogatstvo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ