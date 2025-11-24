Tramp izgubio 1,1 milijardu dolara za dva mjeseca: Imovina mu pala na 6,2 milijarde

Imovina Trampa pala za 1,1 milijardu dolara od septembra.

Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Imovina američkog predsjednika Donalda Trampa pala je od septembra ove godine za 1,1 milijardu dolara na 6,2 milijarde dolara, piše "Forbs" u svojoj analizi. Kao ključni razlog navodi se veliki pad akcija njegove medijske i tehnološke grupacije TMTG zbog nestabilnosti na tržištu.

Vrijednost dionica TMTG je na zatvaranju američkih berzi u petak iznosila 10,33 dolara. To je, prema pisanju "Forbsa", blizu istorijskog minimuma.

U septembru ove godine Trampova imovina procijenjena je bila na 7,3 milijardi dolara. Tada je američki predsjednik zauzeo 201. mesto na globalnoj listi milijardera.