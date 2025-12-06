Snimak Trampa kako trapavo pleše postao viralan: Melanija ga samo posmatrala, nije htjela da ustane (Video)

Američki predsjednik ustao je i zaplesao usred ceremonije žrijeba Svjetskog prvenstva, dok je publika u Kenedi centru u nevjerici gledala njegov sada već čuveni ples.

Američke disko legende Village People, omiljeni bend Donalda Trampa, nastupile su na kraju ceremonije žrijebanja grupa za Svjetsko prvenstvo, koje je održano u petak u Kenedi centru u Vašingtonu.

Zvijezda sinoćnjeg događaja svakako je bio američki lider, kome je šef FIFA, Đani Infantino, prije žrijeba kontroverzno uručio nagradu za mir, a na kraju je zaplesao uz bezvremenski hit YMCA.

Omiljena pjesma

To je omiljena pjesma Donalda Trampa, koja se često pušta na njegovim političkim skupovima. Ovo nije prvi put da Tramp pleše na javnom događaju. Vidjeli smo Trampove plesne pokrete i ranije, ali ovog puta je bio u društvu visokih zvaničnika iz Meksika i Kanade, predsjednice Klaudije Šejnbaum i premijera Marka Karnija. Prva dama Amerike Melanija Tramp, koja je sjedila pored supruga u svečanoj loži, nije mu se pridružila u plesu.