Tramp uživao u glasu Bočelija, pa dobio nagradu za mir od FIFA: Istorijske scene na žrijebu za Svjetsko prvenstvo

Tramp uživao u glasu Bočelija, pa dobio nagradu za mir od FIFA: Istorijske scene na žrijebu za Svjetsko prvenstvo

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Donald Tramp stigao na žrijeb za Svjetsko prvenstvo sa Đanijem Infantinom.

Donald Tramp od FIFA dobio nagradu za mir Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp stigao je na žrijeb za Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine sa predsjednikom FIFA Đanijem Infantinom u dvoranu "Džon F. Kenedi". Ceremoniji žrijeba prisustvuju i lideri Meksika i Kanade s obzirom na to da će se Svjetsko prvenstvo prvi put u istoriji održati u tri države - Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Pored Trampa sjede premijer Kanade Mark Karni i predsjednica Meksika Klaudija Šejnbaum. Trampa i Infantina su dočekali brojni predstavnici medija na crvenom tepihu, a američki predsjednik iskoristio je priliku da kratko porazgovara sa novinarima neposredno prije starta svečane ceremonije.

"Načuo sam nešto o tome, ali ništa nisam znao. Bila bi mi velika čast, ja sam kao što već znate, veliki fan Đanija Infantina", započeo je Tramp na pitanje da li je očekivao nagradu od FIFA za mir.

Potom je govorio o samoj organizaciji predstojećeg Mundijala. Tramp najavljuje nezapamćeni spektakl.

"Mislim da će biti fantastično. Postavili smo nove rekorde", rekao je Tramp, a prenosi "Skaj Njuz".

Nakon uvodnog dijela koji je otvorio Andrea Bočeli, Tramp je dobio nagradu za mir od strane FIFA. Ovo je prva ovakva nagrada koju je američkom predsjedniku dodijelio Đani Infantino, predsjednik FIFA, pošto je Nobelova nagrada za mir "izmakla" Trampu ove godine.

Mundijal 2026 FIFA Svjetsko prvenstvo Donald Tramp Đani Infantino

