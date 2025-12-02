iPhone "uradi sam": Sastavio 13 Pro od kineskih dijelova za 360 dolara, ali da li je vrijedno truda i rizika?

Niko vas ne sprječava da sami sastavite iPhone ako znate šta radite - ali rizici vjerovatno nisu vrijedni truda.

Izvor: YouTube / Phone Repair Guru

Da li je moguće sastaviti potpuno funkcionalan iPhone od dijelova naručenih iz Kine? Jedan YouTuber riješio je da baš to provjeri i umjesto kupovine gotovog telefona naručio je komplet dijelova sa AliExpress-a. Plan je bio jednostavan - napraviti iPhone uz što manji trošak.

Rezultat je mnogo ozbiljnijij nego što zvuči, a eksperiment se pokazao ne samo kao moguć, već i kao opasno primamljiv.

YouTuber Phone Repair Guru naručio je baš sve dijelove iPhone 13 Pro telefona sa AliExpress-a. U kutijama koje je dobio nalazili su se kućište sa antenama i kablovima, port za punjenje, OLED ekran, baterija, glavni modul kamere, SIM slot i gomilu sitnih šrafova.

Izvor: YouTube / Phone Repair Guru

Već na početku se pokazalo da će sklapanje biti izazovno, jer su pojedini delovi odstupali od originalnih dimenzija. OLED ekran je, na primjer, bio malo deblji, pa je ugradnja zahtijevala mnogo više truda.

Uprkos tim problemima, poslije nekoliko sati pažljivog rada, telefon je proradio. I to bez ikakvih trikova. Face ID prepoznaje lice, kamere rade normalno, a iOS funkcioniše kao na iPhone-u iz prodavnice. Teško da bi iko posumnjao da je sastavljen od dijelova ko zna kog porijekla.

Izvor: YouTube / Phone Repair Guru

Cijena i rizik: Da li ovo uopšte vrijedi?

Najzanimljiviji deo priče je cijena. Svi dijelovi koštali su samo 360 dolara. Poređenja radi, zvanično reparirani iPhone 13 Pro je u tom trenutku koštao između 500 i 550 dolara. Razlika je ogromna, ali autor eksperimenta je jasno poručio da ovakvo sklapanje ne preporučuje nikome.

Razlog je jednostavan: dijelovi nepoznatog porijekla nose veliki rizik. Baterija može da bude nebezbjedna. Ekran može da iima loše boje i malu osvijetljenost. Kamera može da pravi slabije fotografije. Najgore od svega - Apple često "vezuje" komponente za matičnu ploču, pa neoriginalni dijelovi mogu ugasiti True Tone ili čak onesposobiti Face ID.

Ako nešto pođe po zlu, ostaje se bez garancije i podrške. Niko čak ne garantuje da će uređaj preživeti sljedeću iOS nadogradnju, jer Apple i dalje aktivno blokira neovlašćene popravke. A o preprodaji ne treba ni govoriti - ovakav telefon na tržištu polovnih telefona (ako ste iskreni) ne vrijedi ništa.

Eksperiment je sjajan za YouTube, ali ne i za prosječnog čovjeka. Ušteda djeluje primamljivo, ali rizik je ogroman. Sve ukazuje na to da je kupovina originalnog telefona, pa makar i polovnog, bolja i bezbjednija odluka. Na kraju dana, pouzdan telefon i mirna glava uvijek vrijede više od privremene uštede.