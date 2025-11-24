logo
Savitljivi iPhone izazvao paniku: Evo kako se Kinezi spremaju da ga dočekaju

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Huawei, Xiaomi, OPPO, vivo i Honor ubrzavaju razvoj novih modela i pripremaju kontraudar kakav se odavno nije vidio u mobilnoj industriji.

Kinezi spremaju odgovor na savitljivi iPhone Izvor: Stefan Stojanović

Kineski giganti spremaju "preventivni udar". Huawei, Xiaomi, OPPO, vivo i Honor ubrzano rade na novim savitljivim telefonima, jer se na horizontu pojavljuje najopasniji rival do sada - savitljivi iPhone. Njegov dolazak bi mogao da prodrma čitav segment i natera kineske brendove da uđu u najagresivniju trku inovacija u poslednjih nekoliko godina.

Kako tvrdi CNMO, strategija proizvođača obuhvata dvostepeno lansiranje novih modela. U prvoj polovini naredne godine očekuje se plasiranje modela sa tradicionalnijim proporcijama ekrana. U drugoj polovini godine planirano je predstavljanje najmanje tri uređaja sa širim formatom kućišta. Ovaj potez je u suprotnosti sa opštom tržišnom tendencijom ka sporijim ciklusima osvežavanja proizvoda, što naglašava važnost pojave novog konkurenta.

Izvor: Huawei

Kao primjer poteza kojim se želi dobiti prednost, navodi se da Huawei planira da predstavi flagship Mate X7 već 25. novembra. Uređaj bi trebalo da dobije novi sistem kamera koji će uključivati trostruki modul sa glavnom kamerom od 50 megapiksela sa promenljivim otvorom blende i periskopskim teleobjektivom, čime će se približiti Mate 80 modelima u pogledu fotografskih mogućnosti.

Kućište će biti zasnovano na "bazaltnoj arhitekturi", dok će spoljašnji ekran kolekcionarskog izdanja biti zaštićen drugim generacijom Kunlun stakla. Deklarisana je IP58 i IP59 zaštita od prašine i vode. Uređaj će biti dostupan u konfiguracijama sa 12, 16 i 20 GB RAM i skladištem do 1 TB.

iPhone Fold, prema dostadašnjim informacijama, trebalo bi da pokreće A20 čipset, izrađen na proizvodnom procesu od 2 nm. Uređaj će dobiti 12 GB RAM, do 1 TB memorije i Apple-ov sopstveni 5G modem. Kapacitet baterije će varirati između 5400 i 5800 mAh, uz podršku za 40W žično punjenje. Dizajn će biti u Fold formi, sa spoljnim ekranom dijagonale od oko 5,5 inča i unutrašnjim od 7,8 inča.

Kako bi se smanjilo pojavljivanje nabora, unutrašnji displej će koristiti tehnologiju sa metalnim pločicama za rasipanje naprezanja.

